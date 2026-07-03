El comentario homofóbico de un participante de Gran Hermano que desató la polémica

La casa vivió un momento de máxima tensión luego de que un participante le hiciera un comentario homofóbico a otro, lo que desató una ola de críticas en las redes sociales.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a estar en tensión, esta vez por una frase que causó repudio en el público. El acalorado cruce fue entre Sebastián Cola y Juan Carlos López, el bailarín y stripper conocido como JC.

Polémica en Gran Hermano: la madre de un participante entró a la casa y le dio un beso en la boca a su hijo

Todo empezó cuando Juan Carlos llamó “Princesa” a Cola . La respuesta del participante fue al instante, “¿Princesa? Soy un hombre, trátame como hombre ”, le reprochó Cola.

Frente a esto JC, no bajó la guardia y redobló la apuesta, "ahora vas a decir que te traté de mujer". Cola no se guardó nada y lanzó, "no me gusta que me trates de mujer". JC respondió, "sos un hombre... si te digo 'princesa' es una forma de decir", justificó, para después acusarlo directamente, "no te victimices". Esa frase terminó de hacer explotar a Cola, que respondió efusivo, "no me estoy victimizando". Totalmente enojado, se fue esperando una disculpa de su compañero, algo que nunca sucedió.

El momento no tardó en viralizarse y los usuarios salieron a criticar sin piedad a JC, a quien acusaron de tener actitudes homofóbicas.

Polémica en Gran Hermano: la madre de un participante entró a la casa y le dio un beso en la boca a su hijo

Manuel Ibero protagonizó una de las galas más movilizantes desde que comenzó su estadía en Gran Hermano Generación Dorada. En el contexto de la esperada sección del "Congelados", el participante de la casa más famosa del país fue sorprendido por la visita de su mamá, Verónica, marcando un emotivo reencuentro presencial que no se producía desde que él ingresó al reality de Telefe el pasado 23 de febrero.

Entre fuertes abrazos, lágrimas y profundas frases de aliento, madre e hijo conmovieron a todos los televidentes con una escena cargada de afecto y contención. Sin embargo, un particular y llamativo ademán al momento de la despedida final se transformó rápidamente en un fenómeno viral dentro de los portales de internet y encendió un acalorado debate social entre los seguidores del programa.

Noche para emocionarse Manu recibió la visita de su mamá



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de Santiago del Moro pic.twitter.com/zrDFjQNqod — Gran Hermano (@GranHermanoAr) July 3, 2026

Al momento de tener que abandonar las instalaciones, Verónica saludó a Manuel dándole varios besos en la boca como una demostración genuina de cariño. Este gesto no tardó en volverse el centro de atención para la comunidad de la red social X, donde miles de usuarios salieron a manifestar opiniones completamente contrapuestas y cuestionamientos debido a que se trataba de una demostración de afecto entre una madre y su hijo ya adulto.

La llamativa situación trajo a la memoria de la audiencia lo acontecido tan solo una jornada antes con Tamara Paganini, quien durante su propia dinámica de visita también se saludó de una forma idéntica con un familiar. Aunque en aquella oportunidad el hecho no despertó mayores críticas en los espectadores, el episodio de Manuel cobró una dimensión pública infinitamente mayor, dividiendo las aguas en el debate digital.