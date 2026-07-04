4 de julio de 2026 Inicio
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La Justicia le prohibió la salida del país a Manuel Adorni por riesgo de fuga

La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo y señala que el exjefe de Gabinete deberá pedir permiso si tiene intenciones de viajar al exterior mientras se lo investiga por el delito de presunto enriquecimiento ilícito. Además, podría ser llamado a declaración indagatoria en los próximos días.

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La medida había sido pedida por el fiscal Gerardo Pollicita. 

La medida había sido pedida por el fiscal Gerardo Pollicita. 

Instagram: madorni

La Justicia le prohibió la salida del país al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida fue dispuesta durante la noche del viernes por el juez Ariel Lijo, quien aclaró que el exfuncionario deberá pedir permiso si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior mientras se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y crecen las versiones de su posible mudanza a Uruguay.

Manuel Adorni renunció a YPF.
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Según consigna la información de Ámbito, la restricción representa un paso más certero respecto al llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual es inminente y podría concretarse en los próximos días.

Adorni deberá pedir permiso si quiere salir del país.

Adorni deberá pedir permiso si quiere salir del país.

El foco de la investigación sobre Manuel Adorni se centra en los diversos gastos corrientes realizados mientras era funcionario, algunos de ellos realizados con tarjetas de créditos de sus secretarias, también los viajes dentro y fuera de Argentina, la compra de propiedades, refacciones realizadas en un country de Indio Cua, como así también diferencias patrimoniales registradas en sus últimas declaraciones juradas.

"Te voy a dar todo el soporte que necesites": se filtraron audios de Adorni a Matías Tabar

Dos días después de la oficialización de su renuncia como jefe de Gabinete, la prensa difundió una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario Manuel Adorni le ofreció asistencia a su contratista, Matías Tabar, antes de que éste prestara testimonio ante la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación judicial sobre el patrimonio del exfuncionario cobró impulso a partir de la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. El contratista estuvo a cargo de las refacciones en la vivienda de Adorni en el barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, y aseguró que percibió u$s245 mil en negro.

Los trascendidos sobre un intento de acercamiento por parte de Adorni hacia el testigo clave circulaban desde hace un mes en los tribunales de Comodoro Py. El material sonoro, que reveló el periodista Eduardo Feinmann en la señal de televisión A24, confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia del constructor.

En el primer tramo de la grabación, Adorni intentó transmitir calma a su empleado ante la citación judicial del pasado 4 de mayo. "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos", expresó el exfuncionario.

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