4 de julio de 2026 Inicio
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Los terremotos en Venezuela ya dejaron 2.954 muertos y más de 16.500 heridos

El gobierno venezolano actualizó el balance de víctimas tras los sismos que sacudieron al país el 24 de junio. Además, informó que unas 16.000 personas quedaron sin hogar. Las tareas de rescate continúan a contrarreloj.

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Se actualizaron las cifras de víctimas fatales en Venezuela: ya son 2.954 muertos. 

Se actualizaron las cifras de víctimas fatales en Venezuela: ya son 2.954 muertos. 

A 10 días de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela, el Gobierno difundió un nuevo balance de la tragedia y confirmó que la cantidad de fallecidos ascendió a 2.954, mientras que los heridos ya suman 16.592. Las autoridades también señalaron que alrededor de 16.000 personas perdieron sus viviendas como consecuencia del desastre.

Se trata de la actriz y conductora Yorgelis Delgado
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Los daños materiales también fueron de gran magnitud. Según el reporte oficial, más de 800 edificios colapsaron en distintas zonas del país, entre ellos 180 en La Guaira, cinco en Caracas, tres en Chacao y uno en Tucacas. La presidenta Delcy Rodríguez precisó que unos 19.000 efectivos, entre personal civil y militar, continúan desplegados para asistir a los damnificados con apoyo de organismos públicos, privados y de la cooperación internacional.

Más de 800 edificios colapsaron en distintas zonas del país.

Más de 800 edificios colapsaron en distintas zonas del país.

Durante una conferencia de prensa realizada en Caracas, Rodríguez aseguró que, hasta el momento, fueron rescatadas 6.462 personas y que las tareas de búsqueda continuarán mientras existan posibilidades de encontrar sobrevivientes. "No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar", afirmó.

Algunos equipos de ayuda humanitaria parten hacia Venezuela, otros regresan

Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad Nacional confirmó el recambio de las brigadas argentinas que participan de la misión internacional.

Los equipos USAR 12 y USAR 13 finalizaron su despliegue en territorio venezolano y comenzaron el regreso al país, tras participar de las tareas de asistencia junto a otros rescatistas argentinos.

En paralelo, la AFE informó que las brigadas USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe viajarán a Venezuela para relevar a sus compañeros y continuar con las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los sismos.

Junto a los nuevos equipos también partieron binomios K9 argentinos, integrados por rescatistas y perros entrenados para localizar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional destacaron que estos canes son una herramienta clave en las misiones USAR, ya que permiten agilizar la localización de sobrevivientes y fortalecer los operativos que siguen desarrollándose en distintos puntos del país.

Luto en la TV por la muerte de una actriz durante los terremotos en Venezuela

En las últimas horas, la familia de la actriz Yorgelis Delgado murió durante los terremotos que ocurrieron en Venezuela el pasado 24 de junio. A pesar de que exisitó una búsqueda a contrarreloj para encontrar tanto a ella como a su madre con vida, la familia compartió la triste noticia en redes sociales con un breve comunicado.

Luego de varios días de incertidumbre, las autoridades y los servicios de rescate lograron dar con los cuerpos de Yorgelis Delgado y su madre, Gladys Escalona de Delgado, debajo de los escombros del edificio Coral Beach, ubicado en la zona de Los Corales, en La Guaira, el epicentro de los sismos ocurridos en los últimos días.

En el mensaje compartido por la familia en redes sociales se lee: "Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocieron".

"Su familia, Jorgelina Delgado, Miranda Mijares, Yohangellis Delgado, Jhonson Mijares, amigos y cercanos agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza", añadieron.

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