Fernanda Iglesias habló sobre las infidelidades de Diego a Yanina Latorre: "Lo sabíamos hace mucho tiempo"

En medio de la pelea con Mauro Icardi, la panelista recogió el guante, salió a pegarle a la conductora de SQP y le dio la razón al delantero.

Fernanda Iglesias se metió de lleno en la polémica entre Mauro Icardi y Yanina Latorre. La periodista se puso del lado del delantero, sumó nueva información al conflicto y hasta habló sobre las supuestas infidelidades por parte de Diego Latorre. Ahora, resta saber si la conductora saldrá a responderle.

Aunque se encuentra de vacaciones en Europa, la periodista no pasó por alto el fuerte cruce entre el futbolista y la conductora. Tras el triunfo de la Selección argentina frente a Cabo Verde, utilizó sus redes sociales para opinar sobre el conflicto y dejó en claro su postura: confirmó lo que dijo el delantero argentino.

La panelista de Puro Show escribió en su cuenta de Instagram: "Buen día. Primero: viva Argentina. Segundo: Francia. Tercero: Miami, Mauro y [emoji de serpiente], todo cierto. Lo sabemos hace mucho tiempo, pero la humillación es tan grande que tuvimos piedad", afirmó respecto a lo que deslizó Icardi sobre la supuesta amante de Diego Latorre en Miami.

La reconciliación entre Mauro Icardi y la China Suárez ocasionó una guerra virtual con Yanina Latorre. Luego de que la conductora asegurara que la pareja estaba pasando una terrible crisis, Mauro respondió con una serie de historias de Instagram que enfurecieron a Latorre.

El enojo escaló tanto que Latorre subió a su Instagram una foto de Franco Deambrosi, señalado como el tercero en discordia entre la pareja. La reacción del delantero no se hizo esperar y fue fulminante.

"¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa?", inició Icardi en su descargo. "Recuerdo tus dichos, que eran algo así como: 'La gente se aburrió y ya no venden'. Pero cómo que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", escribió en la historia que convirtió.

Créditos: redes sociales.

El futbolista decidió atacar con la misma munición e insinuó que Diego Latorre tiene una amante. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", apuntó.

"Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada. Cornuda", sumó respecto de las supuestas pruebas. "Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami solo come mejor", expresó con ironía.

Para cerrar el mensaje, se refirió a las pruebas y lanzó una amenaza: "Por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar", aseguró y sentenció: "A vos te voy a hundir, y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre, inventado y basado en tu única fuente".