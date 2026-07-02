El periodista contó en su programa de radio cómo nació una de las escenas más icónicas de la televisión y reveló que el famoso calzoncillo nunca perteneció a Diego Maradona.

Se reveló el secreto que la llevó a la fama a Wanda: no era de Maradona

Luis Piñeiro reveló en su programa de Radio POP Volver a Casa, el verdadero origen del famoso calzoncillo que catapultó a la fama a Wanda Nara.

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El objeto quedó marcado en la historia de la farándula luego de que, desde el programa de televisión Intrusos, se instalara la versión de que pertenecía a Diego Maradona, un mito que perduró durante años . Sin embargo, en medio de un nuevo capítulo del Wanda Gate , el periodista aprovechó para volver sobre aquella recordada escena y contar, por primera vez, cómo nació realmente la historia detrás del calzoncillo.

Así fue como Luis Piñeiro decidió terminar con la mentira y le envió un mensaje a Beto, histórico camarógrafo de Intrusos, “acá no me creen que el famoso calzoncillo que se puso Wanda..." , dijo, en referencia a la recordada imagen en la que una joven Wanda, aparece hablando por teléfono mientras usaba la prenda, y completó, "se tituló 'el calzoncillo de Maradona', pero es tu calzoncillo, Beto", reveló.

La respuesta del camarógrafo, no se hizo esperar: " Confirmadísimo, Luis. Confirmadísimo. Fue en la temporada 2005-2006”, empezó diciendo.

Luego se refirió directamente al objeto que la catapultó a la fama a la empresaria y que por mucho tiempo estuvo relacionado al mejor jugador del mundo, “en la escena del calzoncillo, estábamos con Pancho, el productor en la casa de Diego, en Los Troncos. Cuando Diego se fue, Wanda se quedó sola”, aseguró.

Antes de convertirlo en una anécdota conocida, el camarógrafo reveló cómo nació el famoso mito del calzoncillo, "con Pancho teníamos que generar contenido. Justo teníamos el baúl del auto abierto, donde yo tenía toda mi ropa. Entonces le tiramos un calzoncillo y yo rompí la ligustrina”, recordó.

La recordada escena de Wanda, en la casa de Diego.

Luego agregó, "todas esas imágenes en las que Wanda aparece hablando por handy, en realidad estaba hablando con nosotros. Le decíamos que no se saliera del cuadro porque la perdíamos de cámara. Así surgió toda la historia del 'calzoncillo de Maradona'" expresó.

En ese momento, se sinceró y reveló la razón por la que la producción acudió a esa alternativa, “vos sabés, Luis, que en esa época teníamos que generar el contenido nosotros. Hoy los famosos lo generan a través de sus redes sociales, pero en aquel momento lo hacíamos desde Intrusos, y vos fuiste parte de eso”, expresó entre risas.