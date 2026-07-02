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Yanina Latorre le respondió a Mauro Icardi: "Prefiero ser cornuda y no un fracasado hijo de..."

Después de que el delantero le dedicara un duro mensaje, la conductora no se guardó nada y le respondió con todo.

Yanina Latorre

Yanina Latorre, lapidaria contra Mauro Icardi.

Yanina Latorre salió al cruce y le respondió sin piedad a Mauro Icardi, quien este jueves se burló de ella en las redes, la comparó con un payaso y la llamó "cornuda" por, según él, difundir información falsa sobre su relación con Eugenia "China" Suárez.

Yanina enumeró las infidelidades de Wanda.
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La conductora, fiel a su estilo, tomó la palabra y le contestó en su programa de radio. "Acaba de publicar una historia Mauro Icardi, divina. Me trata de cornuda, otro hijo de p..., maricón de m... Vos fuiste cornudo más que yo, rey. Acordate todos los cuernos que te comías con Wanda con los jugadores de fútbol", lanzó sin filtro.

Luego minimizó el posteo que le dedicó el delantero en sus redes: "Esto ya me lo hizo hace meses. Yo prefiero ser cornuda y no ser un fracasado hijo de puta como vos", y continuó: "Pobre pibe, con razón no trabaja y nadie lo toma", haciendo referencia a que Icardi está sin club, tras finalizar recientemente su vínculo con el Galatasaray de Turquía.

Yanina Latorre cruzó a Icardi: "Sos un pobre tipo, no tenés códigos"

Luego, la conductora volvió a tocar el tema en su programa SQP y le dedicó un fuerte descargo. "Yo no tengo la culpa de ser cornuda. Pero prefiero ser famosa por lo que digo que por ser el jugador de fútbol con menos códigos", afirmó en referencia a los inicios de su relación con Wanda Nara. "¿Te acordás cuando Maxi era tu amigo, te invitaba a la casa, te dio de comer y vos le cog... a la mujer?", sentenció.

A modo de cierre y sin querer darle más espacio, concluyó: "Sos un pobre tipo que hace videos con su novia para dar por tierra a los rumores. La verdad, das lástima. Podrías estar buscando un laburo. A los jugadores como vos generalmente no les va bien en el fútbol porque son indeseables. Sos un nabo".

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