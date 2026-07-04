Marta Fort expresó su bronca contra tres figuras de la Selección argentina: "Vejestorios medio retirados" La influencer, que está cubriendo el Mundial 2026 desde Miami, intentó hacer notas a exfutbolistas. Como no lo consiguió, se vengó de la peor manera. Agregar C5N en









Marta Fort y un fuerte descargo.

Marta Fort se encuentra en Miami cubriendo el Mundial 2026 para un streaming y protagonizó un fuerte exabrupto durante una transmisión en vivo, luego de pedirle una entrevista a reconocidas figuras de la Selección argentina y recibir una negativa como respuesta.

Según contó, el episodio ocurrió durante un evento de pádel para exjugadores del seleccionado nacional, donde intentó acercarse a distintas estrellas argentinas para hacerles una nota. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada y la situación terminó generando su descargo público.

Captura: redes sociales. El exabrupto de Marta Fort contra tres ídolos de la Selección La hija de Ricardo Fort relató la amarga experiencia ante sus compañeros de stream. "Fui a un evento malísimo", arrancó, y cuando le preguntaron qué había pasado, uno de sus compañeros se adelantó y le dijo: "(Esteban) Cambiasso no te quiso dar nota". La respuesta de Marta generó una reacción inmediata: "Bueno, qué sé yo quién es Cambiasso, me chupa todos los huevos honestamente".

Ante la sorpresa de sus compañeros, quienes le explicaron que se trataba de uno de los íconos del fútbol argentino, la joven heredera no dio marcha atrás y describió a los asistentes al evento como "vejestorios medio retirados".

Marta Fort, hija del fallecido empresario Ricardo Fort. Luego aclaró que asistió para obtener entrevistas de figuras como Carlos Tevez o Javier Saviola, pero solo pudo entrevistar al youtuber Martín Pérez Disalvo. "Un copado Coscu. Pero bueno, se me desvió la cosa", reveló entre risas.

Luego, un panelista que estaba en el piso trató de consolarla: "La vida del notero es así, Martita". Fiel a su estilo, la joven respondió de manera picante y la nota terminó con un "pip" de censura.