Jimena Barón vuelve a la ficción y anunciaron que será junto a dos actrices de lujo

Jimena Barón estaba alejada de la actuación hace años, pero se conoció que aceptó ser parte de una ficción donde protagonizará junto a Candela Vetrano y Muriel Santana.
Tras su paso por la música, la mediática aceptó el desafío de volver a la actuación en una nueva ficción con dos reconocidas figuras del medio.
Jimena Barón estaba alejada de la actuación hace años, pero se conoció que aceptó ser parte de una ficción donde protagonizará junto a Candela Vetrano y Muriel Santana.
La actriz que se decidió por la carrera de cantante, con éxitos com La Cobra y La Araña, y después fue jurado de reality shows como Bailando por un sueño, en El Trece, y Es mi sueño, en Telefe, junto a Guido Kaczka, y ahora filmará una serie con la productora Pampa Films.
Actualmente, Barón está muy activa en redes donde comparte su día a día con su marido, Matías "Tuma" Palleiro, con quien tuvo a Arturo, hace meses, y Momo, el hijo mayor fruto de su relación con Daniel Osvaldo. Se la puede ver cocinando con los niños, y hasta siguiendo el Mundial 2026 en Estados Unidos.
La primicia fue publicada en el sitio web de Laura Ubfal con el titulo "Primicia: Jimena Baron vuelve a la ficción". El contenido audiovisual es una apuesta para destacarse junto a Santa Ana, que viene de interpretar a Hebe de Bonafini en Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre.
Mientras, Vetrano está enfocada en la crianza de su hijo Pino, de su relación con el actor Andrés Gil, a la vez que hace contenidos para redes sociales y entrevistas exclusivas en streaming.
Jimena Barón recordó la palabra de un artista internacional determinante para su posterior carrera con la música, cuanto todavía no estaba en sus planes: "Fue muy importante para mi", remarcó Carlos Baute. La historia se remonta a la grabación de la tira Los Únicos, y una improvisación en el set de grabación, donde el compositor venezolano-español quedó impactado con su voz. "A Carlos lo adoro. Fue muy importante para mí", reveló la actriz.