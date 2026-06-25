Jimena Barón vuelve a la ficción y anunciaron que será junto a dos actrices de lujo Tras su paso por la música, la mediática aceptó el desafío de volver a la actuación en una nueva ficción con dos reconocidas figuras del medio. Agregar C5N en









La actriz vuelve a protagonizar una ficción jutno a dos colegas reocnocidas. Redes sociales

Jimena Barón estaba alejada de la actuación hace años, pero se conoció que aceptó ser parte de una ficción donde protagonizará junto a Candela Vetrano y Muriel Santana.

La actriz que se decidió por la carrera de cantante, con éxitos com La Cobra y La Araña, y después fue jurado de reality shows como Bailando por un sueño, en El Trece, y Es mi sueño, en Telefe, junto a Guido Kaczka, y ahora filmará una serie con la productora Pampa Films.

Actualmente, Barón está muy activa en redes donde comparte su día a día con su marido, Matías "Tuma" Palleiro, con quien tuvo a Arturo, hace meses, y Momo, el hijo mayor fruto de su relación con Daniel Osvaldo. Se la puede ver cocinando con los niños, y hasta siguiendo el Mundial 2026 en Estados Unidos.

La primicia fue publicada en el sitio web de Laura Ubfal con el titulo "Primicia: Jimena Baron vuelve a la ficción". El contenido audiovisual es una apuesta para destacarse junto a Santa Ana, que viene de interpretar a Hebe de Bonafini en Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre.

Mientras, Vetrano está enfocada en la crianza de su hijo Pino, de su relación con el actor Andrés Gil, a la vez que hace contenidos para redes sociales y entrevistas exclusivas en streaming.

"Fue muy importante": el famoso que le cambió la vida a Jimena Barón Jimena Barón recordó la palabra de un artista internacional determinante para su posterior carrera con la música, cuanto todavía no estaba en sus planes: "Fue muy importante para mi", remarcó Carlos Baute. La historia se remonta a la grabación de la tira Los Únicos, y una improvisación en el set de grabación, donde el compositor venezolano-español quedó impactado con su voz. "A Carlos lo adoro. Fue muy importante para mí", reveló la actriz.