El insólito pedido de la mamá de Jimena Barón: "Si tenés info..." Gabriela Barón subió una historia a Instagram mientras la cantante está en Estados Unidos con parte de su familia. Agregar C5N en









La mamá de Jimena Barón usó las redes para pedir una vivienda. Redes sociales / Imagen mejorada con IA

La mamá de Jimena Barón hizo un pedido en redes para mudarse y sorprendió a todos: "Si tenés info, contactame por mensaje directo por favor. ¡Gracias!", detalló.

Gabriela busca alquiler, aunque no se sabe si es para ella o algún familiar,. Dio detalles en Instagram con la leyenda "Busco alquiler" con la imagen de un llavero y detalló: "Departamento o PH, 2 o 3 ambientes, en CABA o Vicente López".

Además, la mujer pidió que idealmente sea "con patio o balcón", y un dato clave es que prefiere "dueño directo", según las historias que compartió la madre de la actriz, que está de vacaciones con su familia en Estados Unidos.

La progenitora de Barón tiene inclinación por el espectáculo; estudió teatro y tocó la batería en una banda de rock. Sin embargo, dejó atrás su sueño para dedicarse a la maternidad al quedar embarazada de la cantante, a quien siempre apoyó y se mostró muy cerca.