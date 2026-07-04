4 de julio de 2026 Inicio
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Mariel Fernández lanza su candidatura a gobernadora bonaerense con promotores de más de 30 municipios

La intendenta de Moreno encabezó un acto al que asistieron cientos de bonaerenses de más de 30 municipios que se inscribieron para acompañar su propuesta política: un modelo basado en la producción, el trabajo y el bienestar social.

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La intendenta de Moreno lanzó su candidatura con un ND Ateneo repleto.

La intendenta de Moreno lanzó su candidatura con un ND Ateneo repleto.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno, dio un paso clave en su proyección provincial al encabezar un multitudinario encuentro en el mítico ND Teatro Ateneo de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria, que superó la capacidad del recinto, reunió a cientos de promotoras y promotores que se inscribieron para impulsar su propuesta política hacia la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

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La jornada demostró el despliegue territorial del espacio, contando con la presencia de ciudadanos provenientes de más de 30 municipios que llegaron tanto del interior de la provincia como de los distintos cordones del conurbano. Entre las localidades representadas se encontraron Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, La Matanza, Tandil y San Nicolás, consolidando una red que busca crecer desde las bases.

Mariel buscará ser la gobernadora de Buenos Aires en las próximas elecciones.

Mariel buscará ser la gobernadora de Buenos Aires en las próximas elecciones.

Durante su intervención, la conductora del espacio político Reconquista subrayó su experiencia al frente del partido de Moreno, describiéndolo como un municipio complejo y de dimensiones similares a una provincia. Fernández afirmó que no teme a los desafíos y que su gestión en el distrito le ha brindado las herramientas necesarias para animarse a gobernar Buenos Aires, destacando que "la gente te vota para que gobiernes y puedas transformar las cosas".

En cuanto a su plataforma política, la intendenta enfatizó la necesidad de una lucha honesta orientada al bien común, citando conceptos del papa Francisco. Entre sus prioridades mencionó el cuidado de la niñez y la juventud, la salud mental, el bienestar de los adultos mayores y la defensa del empleo. Asimismo, propuso abordar la seguridad desde una mirada integral y reformar el sistema educativo poniendo en el centro a las infancias.

La foto final de Mariel Fernández con sus seguidores.

La foto final de Mariel Fernández con sus seguidores.

Fernández también delineó una visión económica centrada en la protección de los recursos naturales y el fomento del desarrollo industrial para fortalecer las arcas provinciales. En un plano más político, la actual vicepresidenta cuarta del PJ nacional y secretaria de Mujeres del PJ provincial aprovechó el escenario para expresar su solidaridad hacia Cristina Fernández de Kirchner.

El cierre del acto estuvo marcado por la mística y el compromiso de los voluntarios, quienes se preparan para iniciar un despliegue territorial en cada uno de sus distritos. La estrategia de Fernández apuesta a una construcción de cercanía, con promotores que saldrán a caminar barrio por barrio para difundir un proyecto que busca garantizar dignidad y felicidad para el pueblo bonaerense.

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