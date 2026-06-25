Dolor en la música: murió un emblemático cantante que marcó a una generación con su voz

El artista tenía 84 años y construyó una carrera que dejó una huella en el rock y el jazz. Su fallecimiento fue confirmado por su representante y provocó una fuerte repercusión entre músicos y seguidores. De quién se trata.

A los 84 años murió David Clayton-Thomas , histórico cantante de Blood, Sweat & Tears y una de las voces más reconocidas del rock con influencias de jazz. La noticia fue confirmada por su representante, quien informó que el músico falleció este jueves en un hospital de Toronto, aunque no trascendieron las causas de su muerte.

Nacido en Inglaterra y radicado desde pequeño en Canadá, Clayton-Thomas alcanzó reconocimiento internacional a fines de la década de 1960 al convertirse en la voz principal de Blood, Sweat & Tears. Su estilo interpretativo y su presencia escénica resultaron determinantes para el éxito que alcanzó la banda durante aquellos años.

Con él al frente, el grupo publicó algunos de los discos más importantes de su historia y conquistó reconocimiento mundial gracias a canciones como Spinning Wheel, You've Made Me So Very Happy y And When I Die. Su legado quedó reflejado en millones de discos vendidos y en el reconocimiento de la industria musical.

David Clayton-Thomas nació el 13 de septiembre de 1941 en Surrey, Inglaterra, con el nombre de David Henry Thomsett. Después de la Segunda Guerra Mundial emigró junto a su familia a Canadá, donde atravesó una infancia marcada por dificultades económicas antes de encontrar en la música el camino que cambiaría su vida.

Su consagración llegó en 1968, cuando reemplazó a Al Kooper como cantante de Blood, Sweat & Tears. Al año siguiente, la banda lanzó el álbum Blood, Sweat & Tears, que vendió millones de copias, ganó cinco premios Grammy y se convirtió en una referencia del jazz rock gracias a la combinación de instrumentos de viento con el sonido del rock.

Tras dejar el grupo en la década de 1970 desarrolló una extensa carrera solista, publicó más de una decena de discos y editó su autobiografía en 2010. En los últimos años también colaboró con distintas organizaciones dedicadas a acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, mientras mantenía un vínculo permanente con la música.

A partir de 1970 desarrolló una extensa carrera solista. Redes sociales

El legado de una voz que hizo historia

Además de su faceta como intérprete, Clayton-Thomas también se destacó como compositor y fue el autor de Spinning Wheel, una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Blood, Sweat & Tears. Su forma de cantar y su estilo ayudaron a consolidar una identidad musical que influyó en numerosas bandas durante las décadas siguientes.

La noticia de su muerte generó repercusión entre artistas y seguidores de distintas generaciones, que lo despidieron como una de las figuras más representativas del jazz rock. Su obra permanecerá como parte de un legado que trascendió fronteras y dejó una marca en la historia de la música popular.