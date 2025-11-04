Hoy llueve: hay alerta meteorológica amarilla en CABA, todo el conurbano y gran parte de la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay alerta amarilla y el Área Metropolitana de Buenos Aires se verá afectada por intensas lluvias y humedad. En tanto, la ciudad de Azul, en el sur de la provincia, sufrió un fuerte temporal. Las mismas condiciones climáticas alcanzan también al sur de Santa Fe y de Córdoba.
Para Ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano bonaerense se esperan tormentas aisladas y tormentas fuertes con un ascenso de la temperatura. Para la noche, se esperan chaparrones sin tanta intensidad como durante la tarde.
Luego, el miércoles y el jueves traerán cielos mayormente nublados, pero sin precipitaciones, para cerrar la semana con lluvias aisladas durante la mañana del viernes. En lo que respecta a las temperaturas, tendrán su pico el lunes con 29°, pero descenderán con los sucesivos episodios de inestabilidad hasta rondar los 20°.
El organismo recomienda que, durante una alerta amarilla por tormentas “no saques la basura, retirá objetos que impidan que el agua escurra, evitá actividades al aire libre, no te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas y estate atento ante la posible caída de granizo. Además, tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono”.