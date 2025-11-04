4 de noviembre de 2025 Inicio
Hoy llueve: hay alerta meteorológica amarilla en CABA, todo el conurbano y gran parte de la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció fuertes lluvias durante para todo este martes en casi todo el territorio bonaerense y el sur de Santa Fe y Córdoba. Un fuerte temporal azotó durante la madrugada la localidad de Azul. ¿Hasta cuándo durarán?

Por

Las lluvias se extenderán durante toda la jornada del martes y podrían volver el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay alerta amarilla y el Área Metropolitana de Buenos Aires se verá afectada por intensas lluvias y humedad. En tanto, la ciudad de Azul, en el sur de la provincia, sufrió un fuerte temporal. Las mismas condiciones climáticas alcanzan también al sur de Santa Fe y de Córdoba.

Las tormentas afectarán Buenos Aires y otras provincias de la zona centro.
Tras el veranito, vuelven las tormentas: hay alerta en Buenos Aires y otras ocho provincias

Para Ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano bonaerense se esperan tormentas aisladas y tormentas fuertes con un ascenso de la temperatura. Para la noche, se esperan chaparrones sin tanta intensidad como durante la tarde.

Luego, el miércoles y el jueves traerán cielos mayormente nublados, pero sin precipitaciones, para cerrar la semana con lluvias aisladas durante la mañana del viernes. En lo que respecta a las temperaturas, tendrán su pico el lunes con 29°, pero descenderán con los sucesivos episodios de inestabilidad hasta rondar los 20°.

El organismo recomienda que, durante una alerta amarilla por tormentas “no saques la basura, retirá objetos que impidan que el agua escurra, evitá actividades al aire libre, no te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas y estate atento ante la posible caída de granizo. Además, tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono”.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormentas

Alertas
  • Córdoba: Juárez Celman, Zona baja de Río Cuarto, General San Martín, Marcos Juárez, Unión.
  • Santa Fe: Caseros, General López, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo.
  • Buenos Aires: Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Brand Alberti – Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Brand General Las Heras, General Rodriguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Brand Brandsen, Cañuelas, Oeste de Magdalena, San Vicente, Berisso, Ensenada, La Plata, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Brand Oeste de Castelli, Oeste de Chascomús, Oeste de Dolores, Oeste de General Lavalle, Oeste de Lezama, Oeste de Punta Indio, Oeste de Tordillo, Pila, Azul, Rauch, Tapalqué, Zona baja de Benito Juárez, Zona baja de Tandil, Brand Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Noroeste de General Juan Madariaga, Noroeste de Mar Chiquita, Oeste de General Pueyrredón, Pinamar, Sudeste de General Juan Madariaga, Villa Gesell, Este de General Lavalle, La Costa, Este de Castelli, Este de Chascomús, Este de Dolores, Este de Lezama, Este de Magdalena, Este de Punta Indio, Este de Tordillo, Zona serrana de Benito Juárez, Zona serrana de Loberia, Zona serrana de Necochea, Zona serrana de Tandil, Adolfo Gonzales Chaves, Centro de Lobería, Norte de Coronel Dorrego, Norte de Necochea, Norte de San Cayetano, Norte de Tres Arroyos, Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez,Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist, Costa de Bahía Blanca, Costa de Coronel Dorrego, Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Costa de Villarino, Monte Hermoso.

