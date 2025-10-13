20 años después, Jennifer Aniston reveló detalles que no se sabían sobre el divorcio con Brad Pitt: qué dijo

La actriz de Friends habló sobre su lucha por ser madre y desmintió los rumores que circularon tras su separación.

Dos décadas después de una de las rupturas más mediáticas de Hollywood, Jennifer Aniston decidió hablar sobre lo que realmente vivió durante su matrimonio y separación de Brad Pitt. La actriz aclaró varios puntos que habían sido tergiversados por la prensa, revelando aspectos personales que hasta ahora se mantenían en silencio.

El divorcio entre esta pareja de Hollywood, ocurrido en 2005, marcó un antes y un después en la cultura de celebridades. En aquel momento, los medios internacionales atribuyeron la separación a supuestos conflictos de pareja y a la ambición profesional de la actriz, generando un relato que se volvió viral sin estar basado en hechos reales. Hoy, veinte años más tarde, la protagonista de Friends desmiente esas versiones y expone la presión mediática que sufren las mujeres del espectáculo cuando su vida privada se convierte en objeto de escrutinio público.

Jennifer Aniston explicó que durante años convivió con juicios injustos , especialmente relacionados con su deseo de ser madre. A partir de esta declaración, busca cerrar una etapa personal, como así también visibilizar cómo la industria y los medios moldean relatos que afectan emocionalmente a las figuras públicas, sobre todo a las mujeres.

En una entrevista concedida a Harper’s Bazaar UK, Jennifer Aniston habló por primera vez sobre los verdaderos motivos detrás de su divorcio y sobre la lucha que mantuvo en silencio contra la infertilidad. Según contó, durante aquellos años intentó formar una familia a través de tratamientos de fertilización in vitro (FIV), pero decidió mantenerlo en privado para proteger su intimidad. “No conocen mi historia ni lo que viví durante dos décadas intentando tener mi propia familia, porque no voy por la vida contando mis problemas médicos”, expresó.

La actriz calificó como una “mentira absoluta” la versión que circuló en los medios, que la señalaba como una mujer “egoísta” y “adicta al trabajo”, y aseguró que esa narrativa le causó un profundo daño. “La idea de que no quise tener hijos por priorizar mi carrera me afectó mucho, porque no reflejaba en absoluto la realidad”, afirmó. Además, reconoció que en aquel momento no recibió el mejor asesoramiento médico y que, de haber tenido más información, habría congelado sus óvulos antes.

brad pitt jeniffer aniston.jpg El encuentro secreto de Brad Pitt y Jennifer Aniston en un hotel de Nueva York

Más allá de su historia personal, también reflexionó sobre la presión social que recae sobre las mujeres de Hollywood. Criticó la tendencia a juzgar a las actrices por su maternidad o estado civil, en lugar de valorar su trayectoria artística. “A menudo se nos mide por cosas que nada tienen que ver con nuestro talento o logros profesionales”, sostuvo. Además, remarcó cómo las redes sociales potencian estas exigencias, afectando la autoestima y la imagen pública de muchas mujeres.