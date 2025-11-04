4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Osvaldo Jaldo respaldó la reforma laboral que impulsa Javier Milei

El gobernador peronista de Tucumán argumentó que "la tecnología, la informática, la inteligencia artificial y la robótica no están contempladas" en la legislación actual.

Por
Osvaldo Jaldo

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó este martes el apoyo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. "No nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales", aseguró.

Te puede interesar:

Javier Milei recibió a Peter Lamelas en la Casa Rosada antes de su viaje a Estados Unidos

En una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, varios intendentes y algunos ministros, señaló que la evolución tecnológica, aplicada al trabajo, son ítems que no son tenidos en cuenta y que carecen de marco legal.

“No nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales. Hoy tenemos la tecnología, la informática, la inteligencia artificial, la robótica que no está contemplada en la ley laboral. Pero las modificaciones no van hacia atrás, porque ninguna ley es retroactiva", manifestó el gobernador.

Por otro lado, también dejó en claro que está de acuerdo con la modificación de los artículos del Código Penal que posibilitarían bajar la edad de imputabilidad a 13 años, tal como plantea también la gestión del presidente Javier Milei.

Paralelamente, y luego de la conferencia de prensa, los periodistas locales le consultaron por el conflicto que atraviesa la capital tucumana respecto del transporte público, donde empresarios de líneas colectivos y trabajadores no logran ponerse de acuerdo con los salarios y, en consecuencia, se redujo la frecuencia de los mismos.

Jaldo sostuvo que tanto la gobernación como las autoridades del municipio de San Miguel de Tucumán se encuentran trabajando “para garantizar el servicio y cuidar las fuentes laborales”, sin embargo, y contradictoriamente al discurso de apoyo a Milei, responsabilizó de esa situación al Gobierno “por la falta de recursos”.

“Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que se siga prestando el servicio de transporte público de pasajeros. Cuando se corta el diálogo y se cierran las puertas, los conflictos pasan a la calle y terminan perjudicando a terceros, a familias que van a trabajar y que ya tienen dificultades económicas", sostuvo Jaldo.

"Estos dos años no pasaron en vano. Hay colectivos nuevos, sistema de cobro con tecnología actualizada y calles pavimentadas por donde circulan los colectivos. Tanto la provincia como el municipio hicieron un gran esfuerzo económico. Por su parte, la Nación se desentendió del transporte público y si no fuera por el aporte provincial, Tucumán ya no tendría transporte público”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Acciones argentinas en Wall Street sufrieron bajas tras días de euforia.

Una pausa a la euforia: ADRs caen hasta 6% y los bonos tienen leves subas tras el rally post-electoral

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministerio de Salud que reemplazará a Loccisano

play

Karina Milei recibió a los diputados electos de La Libertad Avanza en Casa Rosada

La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Javier Milei en el acto tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas. 

Milei se reunirá con los diputados electos libertarios para definir la agenda de reformas

Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

Más cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud

Rating Cero

La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

Telefe podría perder uno de sus conductores estrella de cara al 2026.
play

Telefe podría perder un histórico conductor: "Lo llamó Luis Majul"

Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija.
play

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio, Jim Curtis.

Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 5 de noviembre

Hace 19 minutos
La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Hace 23 minutos
Entre los detenidos se encuentran dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano.

Portugal interceptó un submarino con 1,7 toneladas de cocaína que cruzaba el Atlántico rumbo a España

Hace 30 minutos
Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Hace 34 minutos
play
Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

Hace 41 minutos