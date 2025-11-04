Video: así salvaron a un carpincho que había caído en una alcantarilla en Núñez

Un hecho Insólito ocurrió en el barrio de Núñez cuando salvaron a un carpincho que había caído en una alcantarilla. En un video difundido en X por el Subsecretario de Emergencias del gobierno porteño, Néstor Nicolás, se ve cómo el animalito sale lastimado y lo ponen en una jaula para trasladarlo.
La tarea del rescate estuvo a cargo de Defensa Civil que ubicó al mamífero en Vedia al 1600, en la Ciudad, entre colectora Avenida General Paz y 11 de septiembre, y que lo trasladó a la Reserva Ecológica para su cuidado.
Se presume que la presencia de este mamífero herbívoro están apareciendo en el AMBA debido a la expansión urbana sobre los humedales.
Es sabido que son animales inofensivos, aunque hay denuncias principalmente de los habitantes de algunos barrios de Nordelta por daños en las viviendas y a las mascotas cuando buscan comida entre los residuos.
Frente a esta posición están los proteccionistas que buscan una solución para los llamados "capibara", con la construcción de un corredor biológico, sin cercos y sin boyeros eléctricos, con rampas, refugios, y siembra de los pantanos para que sigan creciendo y resguardando en su ambiente natural.