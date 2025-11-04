Video: así salvaron a un carpincho que había caído en una alcantarilla en Núñez El rescate estuvo a cargo de Defensa Civil y el mamífero fue trasladado a la Reserva Ecológica para su cuidado. Por







Video así rescataban al carpincho de una alcantarilla en la Ciudad. Redes Sociales

Un hecho Insólito ocurrió en el barrio de Núñez cuando salvaron a un carpincho que había caído en una alcantarilla. En un video difundido en X por el Subsecretario de Emergencias del gobierno porteño, Néstor Nicolás, se ve cómo el animalito sale lastimado y lo ponen en una jaula para trasladarlo.

La tarea del rescate estuvo a cargo de Defensa Civil que ubicó al mamífero en Vedia al 1600, en la Ciudad, entre colectora Avenida General Paz y 11 de septiembre, y que lo trasladó a la Reserva Ecológica para su cuidado.

Se presume que la presencia de este mamífero herbívoro están apareciendo en el AMBA debido a la expansión urbana sobre los humedales.

Embed Así personal de Defensa Civil de la Ciudad rescataba ayer a un carpincho que estaba atrapado dentro de un sumidero. El animal, fue trasladado a la Reserva Ecológica para su cuidado. Ocurrió en Vedia al 1600. pic.twitter.com/vNEgq7k6Jn — Néstor Nicolás (@Nnicolas103) November 4, 2025 Es sabido que son animales inofensivos, aunque hay denuncias principalmente de los habitantes de algunos barrios de Nordelta por daños en las viviendas y a las mascotas cuando buscan comida entre los residuos.