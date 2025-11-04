4 de noviembre de 2025 Inicio
Video: así salvaron a un carpincho que había caído en una alcantarilla en Núñez

El rescate estuvo a cargo de Defensa Civil y el mamífero fue trasladado a la Reserva Ecológica para su cuidado.

Video así rescataban al carpincho de una alcantarilla en la Ciudad.

Video así rescataban al carpincho de una alcantarilla en la Ciudad.

Un hecho Insólito ocurrió en el barrio de Núñez cuando salvaron a un carpincho que había caído en una alcantarilla. En un video difundido en X por el Subsecretario de Emergencias del gobierno porteño, Néstor Nicolás, se ve cómo el animalito sale lastimado y lo ponen en una jaula para trasladarlo.

La tarea del rescate estuvo a cargo de Defensa Civil que ubicó al mamífero en Vedia al 1600, en la Ciudad, entre colectora Avenida General Paz y 11 de septiembre, y que lo trasladó a la Reserva Ecológica para su cuidado.

Se presume que la presencia de este mamífero herbívoro están apareciendo en el AMBA debido a la expansión urbana sobre los humedales.

Es sabido que son animales inofensivos, aunque hay denuncias principalmente de los habitantes de algunos barrios de Nordelta por daños en las viviendas y a las mascotas cuando buscan comida entre los residuos.

Frente a esta posición están los proteccionistas que buscan una solución para los llamados "capibara", con la construcción de un corredor biológico, sin cercos y sin boyeros eléctricos, con rampas, refugios, y siembra de los pantanos para que sigan creciendo y resguardando en su ambiente natural.

