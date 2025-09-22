¿Está en pareja? Jennifer Aniston publicó fotos de un viaje que podría ser romántico

Una imagen compartida en redes desató versiones sobre la vida personal de la actríz. Las coincidencias recientes fortalecen los rumores sobre un vínculo especial.

Jennifer Aniston vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de compartir imágenes que despertaron fuertes rumores sobre su vida personal. Una publicación en redes sociales alcanzó para desatar especulaciones sobre la posibilidad de un nuevo romance, generando sorpresa entre sus seguidores y en la prensa internacional.

La actriz, conocida mundialmente por su papel en Friends y por su extensa carrera en Hollywood, suele mostrar instantes de su día a día junto a colegas y amigos. Pese a eso, esta vez lo que llamó la atención no fue la compañía habitual, sino la aparición de un hombre desconocido que encendió la curiosidad de millones de fanáticos.

La escena tomada en sus vacaciones, provocó una gran cantidad de comentarios. Muchos de sus seguidores señalaron la imagen como una señal clara de que la estrella podría estar lista para iniciar una etapa diferente en el terreno sentimental.

Cómo es el rumor de la nueva pareja de Jennifer Aniston

Los comentarios apuntan a Jim Curtis, coach transformacional e hipnoterapeuta, quien habría ingresado recientemente a la vida de Jennifer Aniston. La conexión entre ambos habría surgido en abril, cuando la actriz dio a conocer que se estaba sometiendo a sesiones de hipnosis para enfrentar su miedo a volar. Ese detalle, en apariencia trivial, se convirtió en la primera pista sobre un vínculo que, según distintas fuentes, se fue afianzando con el tiempo.

Curtis habría acompañado a la protagonista de The Morning Show en varias escapadas discretas. Una de las más comentadas ocurrió en julio, durante una estadía en Mallorca, donde Aniston estuvo junto a amigos cercanos como Jason Bateman y Amanda Anka. En ese lugar, según trascendió, Curtis habría sido presentado a su círculo íntimo, lo que dio mayor peso a la versión de una relación estable.

Jim Curtis Revista Velvet

No es el único destino que los vincula. Meses antes, ambos coincidieron en California, alojándose en el exclusivo hotel Ventana Big Sur, reconocido por ser un refugio de parejas que buscan privacidad. Estos encuentros fortalecieron la idea de que entre ellos existe algo más que amistad, y que el verano marcó un punto de inflexión en la vida afectiva de la actriz.

La forma en que ella compartió las imágenes, sin aclaraciones ni etiquetas, hace más fuerte la hipótesis de un movimiento intencional para dejar pistas sin confirmarlo de manera directa. Con 56 años y una vida amorosa expuesta durante décadas, Jennifer Aniston parece dispuesta a abrirse a un nuevo capítulo en su vida sentimental, sin perder la cordialidad con sus exparejas.