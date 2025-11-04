4 de noviembre de 2025 Inicio
Bitcoin y Ethereum profundizaron el derrumbe de las criptomonedas

La principal criptomoneda continuó con su tendencia a la baja desde que comenzó el mes de noviembre. Un índice del sector reflejó un estado de situación preocupante.

El mercado se hundió en el nivel de “miedo extremo”, según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas.

El mercado de criptomonedas profundizó su liquidación durante es martes, tanto por Bitcoin que quedó a un paso de perforar los U$S 100 mil y Ethereum se desplomó más del 10%.

El volumen de negociación de la principal criptomoneda se duplicó hasta alcanzar los u$s74.000 en las últimas 24 horas. De esta manera, Bitcoin continuó hundiéndose y llego a valer U$S 100.245, según Binance, la plataforma más importante de este mercado. Por su parte, Ethereum se desplomó más del 10% y llegó a valer unos U$S 3.280.

En lo que respecta a las altcoins, persiste una caída generalizada, liderada por Solana (SOL), con -9,2%, y seguida por BNB, con -8,5%, y XRP, con -8%.

El mercado se hundió en el nivel de “miedo extremo”, según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas. Se trata de una herramienta que mide el sentimiento del mercado financiero en una escala de 0 a 100 para determinar si los inversores están impulsados por el miedo o la codicia. Actualmente, en varias páginas especializadas se ve reflejado un 27/100, parámetro que continúa bajando desde la jornada de ayer.

El open interest (OI) de Bitcoin aumentó ligeramente un 0,03 % en durante el último martes. Este incremento podría significar nuevas posiciones cortas dentro del mercado. Sin embargo, para el comienzo de la última jornada, casi el 70 % de los traders de Binance con posiciones abiertas en bitcoin apostaron por un aumento del precio del activo.

Carolina Gama, Country Manager de Bitget, analizó que "El movimiento refleja un escenario global de aversión al riesgo, con los inversores reduciendo su exposición a activos volátiles y buscando protección en opciones más conservadoras". Asimismo, interpretó que el clima negativo no se limita al mercado cripto, sino que también entran en discusión los índices bursátiles, que también operan a la baja.

"Con el mercado atento a los próximos datos macroeconómicos y a posibles nuevas señales de la Reserva Federal, la tendencia dominante sigue siendo de cautela. La consolidación de un soporte sólido será determinante para que el Bitcoin recupere estabilidad y vuelva a atraer flujo comprador", explicó Gama.

