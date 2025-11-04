Bitcoin y Ethereum profundizaron el derrumbe de las criptomonedas La principal criptomoneda continuó con su tendencia a la baja desde que comenzó el mes de noviembre. Un índice del sector reflejó un estado de situación preocupante. Por







El mercado de criptomonedas profundizó su liquidación durante es martes, tanto por Bitcoin que quedó a un paso de perforar los U$S 100 mil y Ethereum se desplomó más del 10%.

El volumen de negociación de la principal criptomoneda se duplicó hasta alcanzar los u$s74.000 en las últimas 24 horas. De esta manera, Bitcoin continuó hundiéndose y llego a valer U$S 100.245, según Binance, la plataforma más importante de este mercado. Por su parte, Ethereum se desplomó más del 10% y llegó a valer unos U$S 3.280.

En lo que respecta a las altcoins, persiste una caída generalizada, liderada por Solana (SOL), con -9,2%, y seguida por BNB, con -8,5%, y XRP, con -8%.

El mercado se hundió en el nivel de “miedo extremo”, según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas. Se trata de una herramienta que mide el sentimiento del mercado financiero en una escala de 0 a 100 para determinar si los inversores están impulsados por el miedo o la codicia. Actualmente, en varias páginas especializadas se ve reflejado un 27/100, parámetro que continúa bajando desde la jornada de ayer.

El open interest (OI) de Bitcoin aumentó ligeramente un 0,03 % en durante el último martes. Este incremento podría significar nuevas posiciones cortas dentro del mercado. Sin embargo, para el comienzo de la última jornada, casi el 70 % de los traders de Binance con posiciones abiertas en bitcoin apostaron por un aumento del precio del activo.