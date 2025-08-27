IR A
La impresionante transformación de Jennifer Aniston: su antes y después

La actriz de Friends reveló cómo ha enfrentado los cambios físicos con la edad y cómo superó un escándalo mediático que marcó su vida personal.

Jennifer Aniston reflexionó sobre las presiones de Hollywood y las redes sociales.

Jennifer Aniston ha mostrado a lo largo de los años una evolución notable tanto personal como física. La actriz ha sido transparente respecto al uso de botox y rellenos, y se cree que también se ha sometido a intervenciones en su nariz y otros rasgos faciales, logrando un rostro definido y armonioso que acompaña su natural envejecimiento. A sus 56 años, su apariencia refleja cómo la combinación de tratamientos estéticos y cuidado personal puede mantener la frescura y expresión característica que la hicieron famosa.

Más allá de los procedimientos, Aniston ha resaltado públicamente la importancia de la aceptación del paso del tiempo y de gestionar los cambios físicos con seguridad y autenticidad. Su apertura convierte a la actriz en un modelo cercano y humano, mostrando que es posible enfrentar las presiones de Hollywood sin perder la naturalidad ni la confianza en uno mismo.

La evolución de Jennifer también evidencia que mantener la imagen no depende únicamente de la cirugía estética: el bienestar general y la actitud frente al envejecimiento son elementos fundamentales. La actriz combina tratamientos con un enfoque en salud y autoestima, mostrando que los cambios físicos pueden integrarse de manera equilibrada y elegante a la vida cotidiana.

Jennifer Aniston AyD
Jennifer Aniston reconoció públicamente el uso de botox y rellenos, mostrando cómo ha gestionado los cambios de su rostro con el paso de los años sin perder naturalidad.

Jennifer Aniston contó qué la ayudó a superar el romance de Brad Pitt y Angelina Jolie

Casi dos décadas después de su mediático divorcio, Jennifer Aniston habló sobre la ruptura con Brad Pitt y la presunta infidelidad con Angelina Jolie, describiendo el episodio como un “triángulo amoroso” que marcó un punto sensible en su vida personal. La actriz confesó que, en aquel momento, fue muy difícil no tomarse la situación de manera personal y que la constante exposición mediática aumentaba la presión, generándole ansiedad y vulnerabilidad.

La grabación de la comedia romántica The Break-Up (2006) tuvo un efecto catártico para Jennifer Aniston, permitiéndole canalizar emociones que aún estaba procesando. La actriz explicó que interpretar a un personaje que enfrentaba conflictos amorosos similares le ayudó a poner en perspectiva su propia experiencia, y que esto contribuyó a fortalecer su resiliencia emocional frente a la separación.

En cuanto a su matrimonio con Brad Pitt, Jennifer Aniston recordó que la relación comenzó en 1998, se consolidó con el compromiso en 1999 y culminó en 2005 con un divorcio que acaparó la atención de los medios a nivel mundial. Mientras Brad Pitt iniciaba su relación con Angelina Jolie, Jennifer continuó su vida personal, construyendo nuevas relaciones. En 2011 comenzó un vínculo con Justin Theroux, con quien se casó en 2015 y se separó en 2017. Actualmente, mantiene una relación con Jim Curtis, consolidando un nuevo capítulo en su vida sentimental.

Brad Pitt y Jennifer Aniston
La actriz relató cómo la grabación de The Break-Up le permitió superar emocionalmente la ruptura con Brad Pitt y los efectos mediáticos del triángulo amoroso con Angelina Jolie.

La actriz ha subrayado que superar esa etapa no solo implicó aceptar el fin de su matrimonio, sino también aprender a lidiar con la opinión pública y la presión mediática. Su experiencia muestra cómo la combinación de trabajo, autocuidado y tiempo puede ayudar a procesar situaciones emocionalmente complejas, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y crecimiento personal.

