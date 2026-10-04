Lula da Silva, tras el resultado de la primera vuelta: "Mañana empieza la nueva campaña" Con más del 99% de las mesas escrutadas y dos puntos porcentuales abajo de Bolsonaro, el presidente de Brasil que busca la reelección deslizó: "Que los bolsonaristas se preparen porque los vamos a derrotar". Por Agregar C5N en









Lula da Silva, tres veces presidente de Brasil.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, que busca la reelección reconoció que "el resultado fue inesperado" tras quedar dos puntos porcentuales por debajo del candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, con el 99,71% de las mesas escrutadas. "La verdadera foto de Brasil se verá en el balotaje", apuntó el mandatario en conferencia de prensa.

"Que los bolsonaristas se preparen porque los vamos a derrotar", sentenció el tres veces presidente de Brasil y se mostró confiado: "Soy muy bueno en el mata-mata".

El jefe de Estado agradeció a "los millones de brasileros que fueron a votar" y remarcó que "mañana empieza la nueva campaña". "Queremos un Brasil integral", definió el sindicalista en su búnker en San Pablo.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil. Web El candidato a presidente del Partido de los Trabajadores (PT) acumuló el 45,09% de los votos, mientras que su rival del PL reunió el 47,09% y se llevó la victoria de la primera vuelta, según el escrutinio del 99,71% de las mesas electorales. Sin embargo, como ninguno de los dos alcanzó ni superó el 50% de los comicios, se enfrentarán en el balotaje del 25 de octubre.

Lula da Silva aseguró ser "muy bueno" en la segunda vuelta porque la historia lo respalda: nunca perdió un balotaje en las tres ocasiones en las que terminó consagrándose presidente de Brasil. En 2002 derrotó a José Serra y consiguió por primera vez llegar al Palacio del Planalto, mientras que en 2006 superó a Geraldo Alckmin para obtener la reelección.