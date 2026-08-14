Categórica decisión de Tini Stoessel sobre su futuro musical: "Se retira"

La cantante Tini Stoessel se casará con Rodrigo De Paul en los próximos meses y está en medio de una disputa con su familia. En medio de todo ese contexto, la artista tendría planeado poner en pausa su carrera musical para ser madre.

El polémico pedido del papá de Tini Stoessel que rompió su relación: por este motivo no lo invitó a su boda

Según los medios de comunicación, la pareja se casaría el 19 de diciembre en una celebración llevada a cabo en Exaltación de la Cruz. Serán muchos los invitados, entre los que se encontrarían Lionel Messi, Lali Espósito, la familia Montaner, entre otros.

Pero, ahora bien, su futuro musical estaría en segundo plano. Fue Pochi de Gossipeame en Puro Show, quien contó la información inesperada: “Lo que a mí me habían contado es que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero una vez que se case, se quiere retirar por dos tres añitos, quiere pausar su carrera”.

“No retirar, sino que pausar, y dedicarse a tener hijos y a la familia, para después volver con todo”, contó. De esta manera, reveló que sería temporal y podría regresar un tiempo después.

Si bien esta información no se corroboró, por el momento no salió a dar su versión de los hechos, pero tampoco tiene recitales programados en el corto plazo. ¿Qué pasará?

El polémico pedido del papá de Tini Stoessel que rompió su relación: por este motivo no lo invitó a su boda

La cantante Tini Stoessel atraviesa los preparativos de su boda con el futbolista Rodrigo De Paul, prevista para el 19 de diciembre de 2026 en el exclusivo Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. En las últimas horas, una versión sobre el vínculo con su padre, Alejandro Stoessel, volvió a generar repercusión.

La periodista Marcela Tauro aseguró que el conflicto habría comenzado por una cuestión patrimonial. Según relató en su programa radial, Alejandro le habría recomendado a su hija realizar una división de bienes o un acuerdo prenupcial antes de casarse. “El rumor lo que dice es que los padres, el papá básicamente, Alejandro Stoessel, le habría sugerido a Tini que hiciera una división de bienes, un prenupcial”, sostuvo.

De acuerdo con la versión difundida por Tauro, la cantante habría rechazado la propuesta y la conversación habría terminado en una discusión. “Ella lo tomó a mal, no le gustó, dijo que no. Tuvo como una discusión con el papá, y a partir de ahí pidió poner un administrador”, relató la periodista. También afirmó que el supuesto administrador estaría relacionado con el entorno de De Paul.

Tauro definió aquella situación como “la gota que rebalsó el vaso” y vinculó el episodio con el supuesto distanciamiento de Tini de sus padres. Sin embargo, no existe hasta el momento una confirmación pública de la cantante, Alejandro Stoessel o Mariana Muzlera sobre el supuesto conflicto ni sobre una eventual ausencia de ambos en la boda. Las versiones sobre diferencias entre Tini y su padre ya habían circulado en 2023, cuando periodistas atribuyeron el distanciamiento a cuestiones vinculadas con el manejo de su carrera.