El duro revés judicial de Tini Stoessel contra sus padres: filtraron la decisión de la artista El conductor de LAM, Ángel de Brito, dio detalles de la próxima jugada de la cantante en medio de una disputa con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera si no se logra el acuerdo económico. Agregar C5N en









El revés de Tini para sus padres. Redes sociales

La cantante Tini Stoessel continúa la guerra judicial con sus padres y, en las últimas horas, Ángel de Brito reveló que la artista tiene planeado un revés para sus padres en el caso de que no lleguen a un acuerdo económico: tendría planeado dos juicios por dos escandalosos motivos.

La pelea judicial luego de que la cantante quiera deshacerse de Alejandro Stoessel en el rol de mánager todavía sigue latente. Se confirmó que la relación entre ellos es nula y todo el escándalo tuvo que ver con el dinero que la artista trabajó, pero que no tendría bajo su control.

CUENTAN EN LAM QUE DE NO HABER ACUERDO, TINI LE HARÍA JUICIO A SUS PADRES POR EXPLOTACIÓN INFANTIL Y MALVERSACIÓN DE FONDOS. pic.twitter.com/XzVKV8iJaE — Real Time (@RealTimeRating) September 28, 2026 La intención por parte de Tini era poder recuperar todo el capital que logró trabajando, pero su padre no se lo reconoce. Fue entonces que reclamó su parte, ya que su padre tenía todo el control y no llegan a un consenso de dinero total.

De no llegar a ese acuerdo entre los abogados de una parte y de otra, la artista tiene planeado una jugada: “Podría haber posibles juicios contra sus padres. Uno por explotación infantil y otro por malversación de fondos”.

Se conocieron las imágenes previas al show de Lali con Tini Stoessel: "Llegó ella, la Triple T" Lali Espósito y Tini Stoessel se encontraron en la previa de su show en River Plate y el momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó. La reunión, que sorprendió a miles de fanáticos, se dio este fin de semana en el estadio Más Monumental y marcó un hito en la música pop argentina.