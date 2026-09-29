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El duro revés judicial de Tini Stoessel contra sus padres: filtraron la decisión de la artista

El conductor de LAM, Ángel de Brito, dio detalles de la próxima jugada de la cantante en medio de una disputa con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera si no se logra el acuerdo económico.

El revés de Tini para sus padres.

El revés de Tini para sus padres.

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La cantante Tini Stoessel continúa la guerra judicial con sus padres y, en las últimas horas, Ángel de Brito reveló que la artista tiene planeado un revés para sus padres en el caso de que no lleguen a un acuerdo económico: tendría planeado dos juicios por dos escandalosos motivos.

La Triple T se sumó al último show de Lali en River Plate este 2026. 
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La pelea judicial luego de que la cantante quiera deshacerse de Alejandro Stoessel en el rol de mánager todavía sigue latente. Se confirmó que la relación entre ellos es nula y todo el escándalo tuvo que ver con el dinero que la artista trabajó, pero que no tendría bajo su control.

La intención por parte de Tini era poder recuperar todo el capital que logró trabajando, pero su padre no se lo reconoce. Fue entonces que reclamó su parte, ya que su padre tenía todo el control y no llegan a un consenso de dinero total.

De no llegar a ese acuerdo entre los abogados de una parte y de otra, la artista tiene planeado una jugada: “Podría haber posibles juicios contra sus padres. Uno por explotación infantil y otro por malversación de fondos”.

Se conocieron las imágenes previas al show de Lali con Tini Stoessel: "Llegó ella, la Triple T"

Lali Espósito y Tini Stoessel se encontraron en la previa de su show en River Plate y el momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó. La reunión, que sorprendió a miles de fanáticos, se dio este fin de semana en el estadio Más Monumental y marcó un hito en la música pop argentina.

El encuentro entre ambas artistas, íconos de la escena local, se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo y reforzó la expectativa por una colaboración entre las popstars.

“Llegó ella, la Triple T”, se escucha decir a Lali en el video publicado en el perfil oficial de su gira, donde ambas se funden en un abrazo. Además, se pudo ver como durante los ensayos, Tini se puso nostálgica y recordó cómo la creadora de Fanático había sido una inspiración en sus primeros pasos.

“Cuando estaba por hacer los primeros Gran Rex con Violetta, me acuerdo que Lali nos vino a dar una charla y yo estaba en modo fan. Hoy, después de 15 años, estar cantando con ella en nuestro país es increíble”, contó emocionada.

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