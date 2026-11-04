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Brian Sarmiento protagonizó un escandaloso cruce con un ex Gran Hermano que criticó su rol como padre: "Sos un atrevido"

El exfutbolista se cruzó con Matías Hanssen durante una fiesta de famosos y lanzó una fuerte advertencia tras enterarse de sus comentarios sobre sus hijas.

Terrible cruce: Brian Sarminto encaró a Matias Hansen.

Terrible cruce: Brian Sarminto encaró a Matias Hansen.

Brian Sarmiento protagonizó un tenso momento durante una fiesta que reunió a varias figuras del espectáculo. El exfutbolista se cruzó con Matías Hanssen, exparticipante de Gran Hermano, y estuvo a punto de terminar a las piñas.

Según trascendió desde el portal, la integrante del elenco de Sex se mostró muy cerca de un influencer conocido como El Wandii, quien ganó popularidad tras su paso por Gran Hermano en 2022.
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Todo ocurrió durante la celebración por los 25 años de la revista Paparazzi, donde estaban invitadas distintas personalidades del mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que parecía una noche de festejos terminó convirtiéndose en un escenario de tensión para Sarmiento, cuando se encontró cara a cara con Hanssen.

Al parecer, el enojo del exfutbolista se originó por unas declaraciones que el joven realizó tras su salida de la casa de Gran Hermano, en las que hizo referencia al conflicto familiar que Sarmiento mantiene con sus hijas y sus exparejas, una situación que tomó estado mediático meses atrás.

Matías Hanssen y Brian Sarmiento.

Matías Hanssen y Brian Sarmiento.

Según relató el propio Brian, el participante, oriundo de Tucumán, habló de sus hijas durante una transmisión en vivo de TikTok. Por ese motivo, cuando lo vio en la fiesta, no dudó en enfrentarlo y recriminarle por sus comentarios, al considerar que había cruzado un límite al involucrarse en su vida privada.

"Solo le dije eso... Resulta que él estaba haciendo un vivo en TikTok y dijo: 'Ese mugriento que se haga cargo de las hijas', y se metió con mis nenas. Yo estaba llegando a la fiesta y lo veo. Entonces voy y le digo: 'Vos sos un atrevido, no tenés que hablar de mis hijas. No te pego porque estamos acá en la fiesta'", expresó frente al cronista.

En otro tramo de la entrevista, el exjugador de Banfield aseguró que el enfrentamiento no pasó a mayores por respeto al evento. "Pasó eso, alguien nos filmó. No hice nada por respeto a la fiesta. Pero muy desubicado el pibe. Que se meta conmigo, no hay problema, pero con mis hijas no. Un desubicado", concluyó, dejando en claro su enojo con el exparticipante del reality.

Por qué Danelik se separó de Brian Sarmiento: su verdad

Danelik Galazán decidió romper el silencio de manera drástica para poner fin a las múltiples especulaciones sobre su separación de Brian Sarmiento tras varias semanas de convivencia. La tucumana salió al cruce de los trascendidos sobre una infidelidad del exfutbolista y fue categórica al bajar la persiana del tema: "Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión".

Danelik y Brian.

Danelik y Brian.

La fuerte ola de sospechas comenzó cuando el periodista Matías González señaló que el exfutbolista habría mantenido un encuentro con otra persona durante una salida en un boliche. La versión cobró una fuerza imparable luego de que la exparticipante del reality decidiera cortar el vínculo en las redes sociales, un gesto que encendió las alarmas de sus seguidores.

La joven explicó que la decisión de borrar al deportista de sus cuentas formó parte de su proceso personal para superar el trago amargo sin guardar rencores. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la tucumana justificó su reacción digital ante la ola de consultas: "Se destapó todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien".

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