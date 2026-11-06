IR A
IR A

Tras los ataques de Mariana Nannis, la dolorosa decisión que tomó Alex Caniggia para defender a su familia: "Miseria humana"

El mediático estalló contra su madre por sus polémicas declaraciones sobre Melody Luz y su hija Venezia. Además, salió en defensa de Charlotte y lanzó durísimas acusaciones.

Alexander Caniggia apuntó contra Mariana Nannis.

Alexander Caniggia apuntó contra Mariana Nannis.

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.
Te puede interesar:

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Luego de escuchar los comentarios de su madre, quien cuestionó el lugar de nacimiento de la bailarina, Alexander salió con los tapones de punta y publicó un extenso descargo en sus redes sociales. Sin filtros, apuntó contra Nannis, defendió a su familia y aseguró que ya no la considera parte de su vida.

"¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio", comenzó diciendo en el video.

Totalmente indignado, el hermano de Charlotte apuntó contra los prejuicios de su madre: "Pero qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es de la mentalidad. ¿Quién cree que un barrio determina el valor de una persona?", cuestionó.

View this post on Instagram

El dolor de Alex Caniggia por las declaraciones de su madre, Mariana Nannis

Lejos de intentar acercar posiciones, Alex dejó en claro que el vínculo con su madre está completamente roto y que no tiene intenciones de recomponer la relación. "Por eso, gente, no todos los vínculos familiares merecen conservarse. Por ejemplo, en mi caso, mi madre para mí ya no existe. Esto ya lo dije anteriormente. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar. No existe aún más", lanzó.

Sin embargo, su enojo no estuvo relacionado únicamente con los comentarios sobre Melody y Venezia. En otro tramo del descargo, también le reprochó a Nannis las críticas hacia Charlotte, su propia hija, a quien no dudó en defender.

Melody Luz y Alexander

Melody Luz y Alexander

"Y esta persona, este sujeto... mi madre, que no la podría llamar ni madre ni abuela, no solo criticó a mi hija y se metió con mi hija, con mi familia, lo más importante que tengo yo en mi vida, mi hija y mi mujer, sino que también se metió con mi hermana, o sea, su hija", expresó.

Acto seguido, cuestionó duramente la actitud de Nannis hacia Charlotte: "Una vergüenza, una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel. ¿Dónde la viste, una madre hablando así de una hija?".

Sobre el final, Alex redobló la apuesta y lanzó una serie de fuertes calificativos contra su madre, dejando en evidencia que el enfrentamiento familiar está lejos de terminar.

"Humillar a una hija no te hace superior. Te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza", sostuvo.

Y cerró con una frase lapidaria: "Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí eso es una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat.

Lali mostró las primeras fotos y habló tras casarse con Pedro Rosemblat: "Aguante el amor"

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

últimas noticias

Pablo Duggan, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial, tres de los nominados.

Los periodistas y programas de C5N suman 12 nominaciones a los Premios Martín Fierro de Cable 2026

Hace 6 minutos
El Papa remarcó que nunca dudó de su visita a Latinoamérica.

"Voy con mucha alegría a su país, donde él no pudo": el gesto de León XIV para homenajear a Francisco

Hace 37 minutos
La camiseta de San Lorenzo por la visita de León XIV también recuerda a Francisco.

San Lorenzo presentó una camiseta especial por la visita de León XIV con guiño a Francisco

Hace 41 minutos
El ataque en pleno show hacia Mon Laferte.

Brutal agresión a Mon Laferte en pleno show, le arrojaron un celular y la golpearon en el rostro: el video

Hace 43 minutos
El piloto argentino terminó 9° y 11° en las dos primeras prácticas libres.

Colapinto fue 11° en la segunda práctica libre del GP de Brasil de la F1

Hace 1 hora