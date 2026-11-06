Tras los ataques de Mariana Nannis, la dolorosa decisión que tomó Alex Caniggia para defender a su familia: "Miseria humana"

El mediático estalló contra su madre por sus polémicas declaraciones sobre Melody Luz y su hija Venezia. Además, salió en defensa de Charlotte y lanzó durísimas acusaciones.

La interna de la familia Caniggia sumó un nuevo y escandaloso capítulo tras las polémicas declaraciones de Mariana Nannis contra Melody Luz, la pareja de Alexander Caniggia , y Venezia, la hija que tienen en común.

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Luego de escuchar los comentarios de su madre, quien cuestionó el lugar de nacimiento de la bailarina, Alexander salió con los tapones de punta y publicó un extenso descargo en sus redes sociales. Sin filtros, apuntó contra Nannis, defendió a su familia y aseguró que ya no la considera parte de su vida.

"¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio", comenzó diciendo en el video.

Totalmente indignado, el hermano de Charlotte apuntó contra los prejuicios de su madre: "Pero qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es de la mentalidad. ¿Quién cree que un barrio determina el valor de una persona?", cuestionó.

Lejos de intentar acercar posiciones, Alex dejó en claro que el vínculo con su madre está completamente roto y que no tiene intenciones de recomponer la relación. "Por eso, gente, no todos los vínculos familiares merecen conservarse. Por ejemplo, en mi caso, mi madre para mí ya no existe. Esto ya lo dije anteriormente. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar. No existe aún más", lanzó.

Sin embargo, su enojo no estuvo relacionado únicamente con los comentarios sobre Melody y Venezia. En otro tramo del descargo, también le reprochó a Nannis las críticas hacia Charlotte, su propia hija, a quien no dudó en defender.

Melody Luz y Alexander

"Y esta persona, este sujeto... mi madre, que no la podría llamar ni madre ni abuela, no solo criticó a mi hija y se metió con mi hija, con mi familia, lo más importante que tengo yo en mi vida, mi hija y mi mujer, sino que también se metió con mi hermana, o sea, su hija", expresó.

Acto seguido, cuestionó duramente la actitud de Nannis hacia Charlotte: "Una vergüenza, una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel. ¿Dónde la viste, una madre hablando así de una hija?".

Sobre el final, Alex redobló la apuesta y lanzó una serie de fuertes calificativos contra su madre, dejando en evidencia que el enfrentamiento familiar está lejos de terminar.

"Humillar a una hija no te hace superior. Te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza", sostuvo.

Y cerró con una frase lapidaria: "Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí eso es una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla".