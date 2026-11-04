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¿Nació el amor? Daniela Celis fue vista muy cerca de un ex Gran Hermano y desató rumores de romance

La exparticipante del reality quedó en el centro de las miradas durante una fiesta de famosos. Un video junto a un conocido influencer despertó sospechas sobre su presente sentimental.

Según trascendió desde el portal

Según trascendió desde el portal, la integrante del elenco de Sex se mostró muy cerca de un influencer conocido como El Wandii, quien ganó popularidad tras su paso por Gran Hermano en 2022.

Daniela Celis volvió a quedar en el centro de los rumores de romance luego de que la vieran muy cerca de un conocido influencer argentino durante una fiesta repleta de famosos.

El video que publicó el influencer y que sorprendió: el insolito accidente del exhermanito.
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Si bien ninguno de los dos confirmó que exista algo más que una amistad, desde un medio de espectáculos deslizaron que este acercamiento podría ser el comienzo de una nueva historia de amor para la exparticipante de Gran Hermano.

Todo ocurrió durante la celebración por los 25 años de la revista Paparazzi, un evento que reunió a numerosas figuras del espectáculo. Entre las invitadas estuvo la modelo, quien no pasó desapercibida y terminó convirtiéndose en una de las protagonistas de la noche.

Daniela Celis vía su cuenta oficial de Instagram. @danielacelis01

Daniela Celis vía su cuenta oficial de Instagram. @danielacelis01

Según trascendió desde el portal, la integrante del elenco de Sex se mostró muy cerca de un influencer conocido como El Wandii, quien ganó popularidad tras su paso por Gran Hermano en 2022.

Inmediatamente, en las redes sociales comenzó a circular un video en el que se los puede ver conversando, intercambiando sonrisas y compartiendo un momento de complicidad durante la fiesta. Aunque por el momento no hay confirmación de un romance, las imágenes no tardaron en despertar sospechas.

El Wandii a la izquierda, Daniela Celis a la derecha.

El Wandii a la izquierda, Daniela Celis a la derecha.

Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a aclarar qué sucede entre ellos, pero el acercamiento ya despertó todo tipo de especulaciones.

Quién es El Wandii, el influencer que fue visto cerca de Daniela Celis

El Wandii, cuyo verdadero nombre es Lucas Salvatori, es un influencer argentino que saltó a la fama en 2022 tras protagonizar una insólita situación en la casa de Gran Hermano.

El creador de contenido se hizo conocido luego de treparse por una medianera de la casa más famosa del país y arrojar una remera con su nombre al patio donde se encontraban los participantes del reality. Desde entonces, ganó popularidad en las redes sociales gracias a sus videos en los que logra infiltrarse en recitales y festivales.

El Wandii.

El Wandii.

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