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Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por golpear y encerrar a su hija: "Papá me pegó"

La conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity tras recibir un llamado y salió rumbo a la casa del ex Galatasaray. Tras una fuerte pelea, denunció al futbolista por presuntas agresiones físicas contra una de sus hijas.

Conmoción: la empresaria denunció al futbolista por presunta agresión contra una de las menores.

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Wanda Nara intervino con la Policía tras una llamada de su hija.
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Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles mucho más graves sobre lo ocurrido. De acuerdo con la información que difundió el periodista Mauro Szeta, el conflicto no se habría limitado a una discusión entre la expareja, sino que involucraría a una de sus hijas menores de edad.

Según informó el periodista, a través de su cuenta de X, la conductora del reality de cocina, denunció al ex Galatasaray, por presuntamente haber golpeado y encerrado a una de sus hijas, de 11 años.

De acuerdo con la versión difundida, la menor le habría pedido ayuda a su madre a través de WhatsApp con un desesperado mensaje: “Papá me pegó. Tengo miedo”.

Captra: web

Captra: web

En ese contexto, Szeta aseguró que se inició una causa judicial caratulada como lesiones, a partir de una denuncia radicada en la Comisaría 4ª de Tigre. Además, indicó que intervino un médico legista para constatar posibles lesiones en el marco de la investigación.

Qué pasó entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Denisse Dumas abrió el ciclo de espectáculos con un tono muy distinto al de todos los días y anticipó un nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que habría requerido la intervención de la Policía y la Justicia.

"Hay un escándalo con Wanda y Mauro, hay Policía, guardia de por medio, hospital. Están declarando en la Fiscalía de Tigre", comenzó diciendo la conductora.

De acuerdo con la información que reveló Pepe Ochoa, la empresaria tuvo que interrumpir una grabación tras recibir un llamado telefónico que la alertó sobre lo que estaba ocurriendo. "A las 6, Wanda estaba grabando, recibe un llamado. Intentamos hablar con Nora y Wanda, no nos atendieron. Accedimos a algo que va a llamar la atención: hay un parte policial que dice 'lesiones', así está caratulado. Los detalles no los tenemos", explicó el panelista.

En ese contexto, Ochoa relató cómo se habría desencadenado el conflicto: "Wanda llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos. Migueles intentaba conciliar. Esta discusión escaló hasta el nivel que se apersonaron varios móviles de Policía".

Sin embargo, uno de los datos más preocupantes que trascendió fue la presunta intervención de una ambulancia y el traslado a un centro médico. "Sí sabemos que, antes de ir a la Fiscalía, la ambulancia pasó por un hospital para revisar a un personaje", el panelista, quien deslizó que podría tratarse de Wanda Nara, aunque no pudo confirmarlo.

Además, Ochoa dio a conocer detalles del supuesto parte policial: "El parte policial dice 'lesiones'. Entrevistaron a Wanda y Mauro. El señor Icardi se niega a ser entrevistado. Wanda se traslada a la Fiscalía. Hubo una intervención de la UFI por lesiones".

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