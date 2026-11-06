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Luto en el periodismo deportivo: murió un famoso relator argentino a los 54 años

Se trata de un periodista que dejó una marca importante. Su relato quedará en la memoria de los hinchas que lo acompañaron domingo a domingo.

Casero acercó cada partido de Santamarina a quienes no podían estar en la cancha.

Casero acercó cada partido de Santamarina a quienes no podían estar en la cancha.

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Juan Ignacio Casero, relator y periodista deportivo de Tandil, murió a los 54 años y dejó de luto al fútbol argentino. Era un referente de las transmisiones en vivo del Club Ramón Santamarina y una de las voces más reconocidas del Ascenso. Según informaron los medios Eco e Interior Futbolero, trabajó en el club desde sus inicios como profesional, en 2010.

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Sus restos serán velados este jueves 5 de noviembre, de 11 a 15, en las instalaciones de Alessi y Manna. La ciudad despide a una voz que quedó asociada a la pasión por el fútbol local. El fallecimiento generó una fuerte tristeza entre colegas, amigos, deportistas e integrantes de la comunidad tandilense. Su voz, muy identificada con los colores aurinegros, llegó a numerosas familias que siguieron sus relatos y que hoy lo recuerdan como parte de la historia reciente del deporte de la ciudad.

Casero acercó cada partido de Santamarina a quienes no podían estar en la cancha. Con su estilo se ganó un lugar en el corazón de gran parte de la hinchada, que lo conocía como "El Gordo".

Quién era Juan Ignacio Casero

Juan Ignacio Casero fue un periodista deportivo y relator muy ligado al seguimiento del Club Ramón Santamarina de Tandil. Su vínculo con el fútbol local se construyó desde la comunicación y la pasión por el deporte, y su huella quedó en las transmisiones que acompañaron tantas jornadas deportivas de la ciudad. Su labor radial lo convirtió en una voz familiar para los hinchas del aurinegro y para los seguidores del fútbol tandilense.

A lo largo de su carrera trabajó en distintos medios de Tandil e integró diferentes equipos deportivos en las radios. Desde esos espacios siguió de cerca las campañas de Santamarina en el Torneo Argentino A, en la Primera Nacional y, más recientemente, en el Torneo Federal. También narró las grandes batallas del conjunto aurinegro en la Copa Argentina, como la que lo enfrentó a Racing en una de las últimas ediciones.

En el ambiente tandilense lo conocían como "El Gordo". Su impronta y su forma de relatar le dieron un lugar propio entre los hinchas de Santamarina, que lo sentían parte de la identidad del club. Durante este año transmitió por Radio La Compañía, junto a Javier Levigna en los comentarios y con la producción de Gustavo Chifflet.

Su voz transmitió emociones, contó partidos y construyó una relación cercana con la gente. Para colegas, amigos y oyentes, Casero fue alguien que supo hacer sentir cada encuentro como propio, y su nombre quedará ligado a la historia de la comunicación deportiva de la ciudad.

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