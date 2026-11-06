Brutal agresión a Mon Laferte en pleno show, le arrojaron un celular y la golpearon en el rostro: el video La cantante chilena recibió el impacto de un teléfono en uno de sus ojos mientras interpretaba una canción durante un concierto en Las Vegas. El episodio generó indignación entre los fanáticos y obligó a intervenir al personal de seguridad. Agregar C5N en









El ataque en pleno show hacia Mon Laferte.

En las redes sociales se viralizó un video del impactante momento en el que Mon Laferte recibió un fuerte golpe en el rostro luego de que una persona del público le arrojara un teléfono celular, que terminó impactando directamente en su ojo izquierdo.

El episodio ocurrió durante un concierto en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, cuando la artista se encontraba interpretando el tema Amárrame.

Tras recibir el impacto, la cantante se llevó inmediatamente la mano a la zona afectada y caminó hacia la parte trasera del escenario, donde fue asistida por integrantes de su equipo. Mientras tanto, los músicos continuaron interpretando la canción.

#VIRAL | Mon Laferte recibió un golpe en el rostro con un teléfono celular mientras se presentaba en el recinto Palms de Las Vegas, Nevada. El dispositivo, lanzado desde el público, impactó cerca de uno de sus ojos.



El incidente obligó a detener el espectáculo por unos… pic.twitter.com/ingU4O2l9R — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 6, 2026 De acuerdo con la información que trascendió en medios de comunicación mexicanos, Laferte recibió atención médica y después regresó al escenario para continuar con el show. Hasta el momento, se desconoce si el golpe le provocó alguna lesión de gravedad.

La situación generó indignación entre los fanáticos, quienes comenzaron a abuchear y exigieron que la persona responsable del incidente fuera retirada del lugar. En medio del repudio generalizado, una mujer, señalada como la responsable de haber arrojado el celular, fue escoltada por el personal de seguridad hasta la salida del recinto.

Mon Laferte continúa con su gira internacional Femme Fatale Tour 2026 Mon Laferte se encuentra en plena gira internacional con su Femme Fatale Tour 2026, con la que recorre distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá para presentar su noveno álbum de estudio, Femme Fatale. La cantante chilena lleva adelante una serie de 28 conciertos en los que combina sus nuevas canciones con los grandes éxitos de su carrera, entre ellos "Tu falta de querer", "Amárrame" y "Mi buen amor". El espectáculo forma parte de una nueva etapa artística de la intérprete, que continúa consolidando su trayectoria internacional con una propuesta musical que combina distintos géneros y una importante puesta en escena. Mon Laferte, cantante Chilena.