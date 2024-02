Inminente abandono de una participante de Gran Hermano 2023: Santiago Del Moro confirmó que se quiso ir

Agostina Agostina atendió el teléfono rojo y fue "eliminada" de Gran Hermano.

Pero tiempo después se repuso y le declaró la guerra a su examiga. Lo cierto es que en las últimas horas, reingresó Catalina, una de las jugadoras que pertenecía al grupo que tenían ellas junto a Chula. Pero nada fue como esperaba.

No solo no se acercó a Agostina sino que solo habla con Furia, eso da la pauta que la dejó sola. Eso provocó que Del Moro revele que quiso irse y que temen porque proponga lo mismo en el confesionario por mostrarse débil. ¿Se irá?

Agostina se golpeó la cara por culpa de Furia: Gran Hermano compartió el video completo

La participante Agostina Spinelli se golpeó la cara muy fuerte cuando reingresó Catalina Gorostidi por el repechaje y Gran Hermano 2023 reveló que fue culpa de Juliana "Furia" Scaglione.

Un rato antes del retorno de Catalina, Furia realizó una macumba con ajo y vinagre en el pasillo del patio de Gran Hermano 2023, donde Agostina se resbaló y golpeó fuertemente la cara después. Esto explica la razón que llevó a Spinelli a resbalarse, ya que el piso se encontraba mojado con el condimento líquido.

Embed ¿La macumba de Furia hizo que se caiga Agos?



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/YOOweUrbrl — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 27, 2024

En el video, se puede escuchar a Juliana justificando la macumba: "Perdón chicos, pero llegó el momento de mi vinagre. Tengo mi macumba para la mala energía en este casa. Lo único bueno que puede pasar es que ingrese Catalina". Esa frase final llamó mucho la atención, ya que se cumplió apenas un tiempo después.

Para finalizar, expresó lo más llamativo de todo: "Esto lo tengo guardado hace 2 semanas. It's my moment, yo también me tiro vinagre. Sal satanás. Y ahora se caía, je...". Sus últimas palabras parecen haber sido una predicción a la caída de Agostina, su principal enemiga en la casa de Gran Hermano 2023.