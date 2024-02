Repechaje de Gran Hermano 2023 en vivo: Hernán tampoco regresa, ¿quién vuelve a la casa?

En una semana que no tuvo gala de nominaciones con motivo de la suspensión de la eliminación, Martín Ku se ganó una casa de Viviendas Roca y dejó un clima particular dentro de la casa. En esta edición, los participantes no tendrán ni voz ni voto a la hora de elegir quiénes volverán a ser participante de Gran Hermano 2023.