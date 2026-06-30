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Laura Ubfal tajante contra Marcos Giles: "Machista asqueroso"

La conductora de La Linterna, se metió en la polémica del momento y opinó sin piedad sobre el novio de Ángela Torres. Además apuntó contra el equipo de Luzu.

Laura Ubfal sin piedad contra Giles y LUZU

Laura Ubfal sin piedad contra Giles y LUZU

Laura Ubfal habló en Bondi Live sobre los polémicos gestos que Marcos Giles tuvo al aire en Luzu y fue tajante con su opinión.

Graciela Alfano y una picante confesión.
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Las imágenes de Marcos Giles, pareja de Ángela Torres, entrevistando a un grupo de fans de la Selección, se viralizaron rápidamente y los usuarios criticaron sin piedad los gestos y movimientos obscenos que realizó mientras se refería a la hermana de uno de los entrevistados.

En este sentido muchos cuestionaron que tuviera esa actitud mientras su novia presenciaba la situación en vivo, escena que también le valió de numerosas críticas en las redes sociales. Quien tomó la palabra y cuestionó sin piedad, fue Laura Ubfal, “la verdad es que Marquitos Giles será lo que será, pero es un machista asqueroso”.

Qué dijo Laura Ubfal sobre Marcos Giles

La periodista, si bien explicó que entiende que es un joven, sus gestos estaban fuera de lugar y que inclusive incomodaron a su novia, quien estaba presenciando todo en vivo, “es un chico joven, yo entiendo, futbolista, pero las cosas que hace y dice incomodan en un momento a Angelita. Porque Ángela es una chica muy inteligente, estará enamorada, yo la entiendo, todo divino, el chico debe tener un montón de cosas buenas, pero viste, tiene esas cosas de machito de la cancha y la verdad fue bastante repudiado en redes por los gestos que hizo, que no no voy a reproducir, obviamente, y muchas veces se manda chistes machistas y lo demás”.

Luego apuntó contra sus compañeros y sus reacciones, “en el equipo hay muchas mujeres, Momi, Flor y les festeja, les festejan. Ángela no lo festeja tanto. Fue muy comentado este tema. No tiene nada que ver con el amor que ellos puedan tener, sino con la actitud de un chico que podría estar un poquito más deconstruido siendo un chico joven, como es, hablo de Marcos Giles”, cuestionó.

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