Bombazo: un periodista que está cubriendo el Mundial 2026 presentó a su nueva novia

El periodista Martín Salwe volvió a quedar en el centro de la escena mediática, pero esta vez no por una polémica televisiva sino por una noticia vinculada a su vida personal. El panelista que se encuentra en Miami cubriendo el Mundial 2026 sorprendió al presentar oficialmente a su nueva novia, Justina Scasso , durante una transmisión en vivo. La confirmación del romance generó repercusión inmediata porque ambos habían elegido mantener la relación con mucha discreción durante los primeros meses.

“El amor está en el aire” , fue la sensación que quedó instalada luego de que Salwe mostrara públicamente a la joven modelo e influencer que viajó hasta Estados Unidos para acompañarlo mientras realiza una cobertura internacional. Justina Scasso, quien forma parte de un programa de streaming conducido por Nicole Neumann, decidió visitar al periodista en Miami y ese encuentro terminó dejando al descubierto un romance que hasta ahora estaba lejos de las cámaras.

La presentación oficial ocurrió en el envío de Yanina Latorre , Sálvese Quien Pueda, donde Salwe dejó de lado el misterio y mostró una faceta más íntima. El periodista apareció acompañado por Justina y confirmó que la relación avanza firme. Luego también volvió a compartir momentos junto a ella en Pasó en América, el ciclo donde participa como panelista junto a figuras como Tartu y Sabrina Rojas . La pareja quedó así expuesta públicamente en medio de uno de los momentos profesionales más importantes del comunicador.

Además del anuncio, Salwe habló sobre sus sentimientos y sorprendió al contar cómo vive esta nueva etapa. El periodista explicó que todavía no llegó a decirle “te amo” , aunque reconoció que la relación está creciendo: aseguró que ya alcanzó el “te quiero mucho” y que siente que está cerca de dar ese próximo paso.

Antes de convertirse en noticia por su romance, Martín Salwe había protagonizado semanas atrás una fuerte polémica televisiva luego de que Verónica Lozano reaccionara contra algunos comentarios vinculados a su programa y a Marixa Balli . Todo comenzó cuando en SQP surgieron versiones sobre supuestas internas dentro de Cortá por Lozano, relacionadas con quién debía ocupar el lugar de la conductora durante una ausencia.

La situación escaló cuando se habló de que Marixa Balli habría quedado molesta por no ser elegida como reemplazo. Frente a esos rumores, la propia Balli expresó su enojo y lanzó una frase que rápidamente generó impacto: “Tengo la conch... al plato. La verdad es que es increíble cómo me pinchan. No sé de dónde salen todas estas versiones, pero es increíble cómo me buscan, me pinchan, me pudren, me superan, me hartan”.

Verónica Lozano decidió salir públicamente a defender a su compañera y cuestionó la mirada de Salwe sobre la situación. La conductora fue contundente al responder: “Me tienen la con... al plato, como dijo Marixa. Me agotan. Es una persona hermosa, nunca pidió nada y si lo hubiera hecho está en todo su derecho. Es una artista de hace años”. Con esas palabras dejó clara su postura frente al conflicto.

Pero el momento más picante llegó cuando Lozano apuntó directamente contra Salwe y utilizó una frase que se volvió viral en la televisión argentina: “Que Martín Salwe vaya a trabajar, lo queremos mucho, ¿qué dice? ¿No la veía preparada a Marixa? Mi amor… ¿Es un catador de conductoras? Que venga un día a hacer el programa también”. El cruce reflejó una vez más cómo un comentario televisivo puede transformarse en una gran batalla mediática.