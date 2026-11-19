Lo atropellaron cuando cruzaba la calle: murió un legendario actor de telenovelas a los 66 años Un auto lo atropelló cuando salió a comprar comida. El intérprete tenía una cirugía programada para el miércoles. Agregar C5N en









El hecho sucedió durante la noche del viernes pasado en el barrio de Studio City, en San Fernando, California. Imagen creada con IA.

Larry Poindexter, famoso actor que tuvo sus mejores actuaciones en series como Days of Our Lives y General Hospital, murió a los 66 años luego de ser atropellado por un auto. La noticia llegó desde Hollywood y sorprendió por las circunstancias en las que se produjo. El deceso fue confirmado por el medio especializado Deadline, que reconstruyó lo ocurrido.

De acuerdo con esa publicación, el hecho sucedió durante la noche del viernes 13 de noviembre, en el barrio de Studio City, en San Fernando, California. Poindexter atravesaba la calle con el objetivo de comprar comida cuando un auto lo arrolló.

Luego del impacto, el actor fue trasladado de urgencia a un hospital debido a las heridas que había sufrido. Los médicos tenían prevista una cirugía para el miércoles siguiente. Durante esos días permaneció internado, a la espera de la intervención. Sin embargo, esa operación nunca llegó a concretarse. Antes de que pudiera realizarse, Poindexter sufrió un shock de manera repentina y murió.

Redes sociales Quién era Larry Poindexter Larry Poindexter nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, en el seno de una familia ligada al arte. Su padre, HR Poindexter, se desempeñaba como diseñador de escenografía, mientras que su madre, Sue Ann Erdman, era cantante de ópera.

Mucho antes de despegar en la pantalla, integró el teatro universitario y participó en musicales y obras en Texas y Ohio. Al mudarse a Los Ángeles, se dedicó primero a la coordinación de producción, aunque enseguida buscó un lugar en distintos ciclos televisivos. Su debut llegó en 1982 con A New Day in Eden, y luego pasó por programas exitosos como Happy Days y CHiPs.

Redes sociales En 1984 desembarcó en Days of Our Lives, uno de sus papeles más importantes, y en 2014 regresó a las series con otro personaje, para completar 30 episodios. Su recorrido por el género incluyó además 23 episodios de Santa Bárbara y 12 de General Hospital. En total, trabajó en más de 200 programas de televisión, series y películas, y se consolidó como un rostro habitual de las producciones diarias. Su filmografía suma series como JAG, The Hard Times of RJ Berger, Friends, Supernatural, Weeds, NCIS, Station 19, Curb Your Enthusiasm, 9-1-1, The Lincoln Lawyer y The Rookie. En el cine, su labor más recordada fue en la película de 2003 S.W.A.T., donde dio vida al capitán Tom Fuller, del Departamento de Policía de Los Ángeles. Su personaje era un hombre que cumplía las reglas al pie de la letra y que se enfrentaba cara a cara con Hondo, el rol de Samuel L. Jackson. Por fuera de la actuación, también hizo música, ya que durante los 90 fue vocalista principal de The High Lonesome, una banda de country alternativo.