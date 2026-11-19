Mientras el Senado debate la sanción de la nueva Ley de Discapacidad, agrupaciones y familiares se movilizaron al Congreso con la esperanza de ponerle fin al calvario que atraviesan desde el inicio de la gestión libertaria. "Los chicos se están quedando sin terapia y sin transporte", advirtieron durante la jornada.

En una jornada clave en el Senado por la sanción definitiva de la nueva Ley de Discapacidad , madres y trabajadores del sector expresaron su preocupación por la falta de transporte , la baja de prestadores y el impacto del ajuste económico. " Es indignante el odio que irradia el presidente Javier Milei" , fue uno de los reclamos que más se escuchó entre las personas que esperan que el proyecto se convierta en ley.

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Este jueves 19 de noviembre, diversas agrupaciones, familias y trabajadores vinculados al ámbito de la discapacidad se movilizaron hacia las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras la Cámara de Senadores se prepara para tratar la sanción definitiva de la Ley de Discapacidad. Durante la jornada, distintos manifestantes dialogaron con el móvil de C5N, donde detallaron las dificultades económicas que atraviesan y manifestaron su rechazo a lo que calificaron como " discursos de odio " y estigmatización por parte del presidente Javier Milei.

Entre los testimonios recogidos, Verónica, vecina de Lomas de Zamora y madre de una niña de 12 años con síndrome de Down, describió el impacto cotidiano de la situación actual. "E stamos pasando momentos muy difíciles. Desde la asunción de Milei pasamos muchas agresiones, mucho odio, mucho señalamiento como si fuésemos corruptos", afirmó en referencia al trato hacia el colectivo.

Según explicó la mujer, uno de los primeros efectos visibles de los recortes presupuestarios se dio en el área de traslado: "Las familias ya no pueden llevar a sus hijos a hacer una terapia porque se bajan los prestadores". Asimismo, sostuvo que las medidas responden a la implementación de un modelo económico y reclamó: "No se puede semejante nivel de agresión y de recorte, nos quieren mendigando. Nosotros queremos lo que nos corresponde: derechos y dignidad ".

En su intervención, Verónica también hizo alusión a la reciente visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo de Don Orione —institución que alberga a cerca de 400 personas con discapacidad—, señalando que el encuentro contribuyó a visibilizar la vulnerabilidad del sector. " Como dijo el Papa, la sociedad se mide en cómo se trata a las personas con discapacidad" , citó.

Por su parte, Raquel, oriunda de Almirante Brown e integrante de la Agencia de Discapacidad de Lomas de Zamora, coincidió en señalar la gravedad del escenario actual y lo vinculó con otras áreas sensibles. "Estamos muy conmocionados con la situación que se vive; discapacidad es una parte, pero también están los jubilados, la educación, salud, es íntegro el problema", sostuvo, al tiempo que pidió "dejar a un lado el odio que está irradiando el Presidente".

Finalmente, Miriam, madre de una adolescente con discapacidad y trabajadora de una escuela especial en Temperley, alertó sobre la interrupción de los tratamientos esenciales por falta de recursos. "Los chicos se están quedando sin terapia y sin transporte. Las familias no pueden solventar los gastos que están atravesando", concluyó, resumiendo el reclamo central de quienes aguardan una respuesta favorable en el recinto parlamentario.

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El impacto del ajuste también se reflejó en el relato de otra mujer que advirtió que su hijo corre riesgo de quedarse sin escolaridad ni terapias por la falta de transporte, y denunció la quita de cobertura en fármacos esenciales para controlar sus convulsiones. "Como puedo se la voy comprando. Con ningún gobierno pasé lo que estoy pasando con este", lamentó.

En la misma sintonía, otra madre señaló las trabas y el destrato en las juntas evaluadoras que emiten los certificados de discapacidad, mientras que un padre de un niño con autismo cuestionó la falta de sensibilidad oficial al afirmar que "es una pena que tengamos un presidente sin alma y sin corazón".

Por su parte, Lucía, madre de un joven con discapacidad, se quebró al describir el desgaste acumulado por las familias y el cobro de aranceles extras en las prestaciones. "Venimos de años de una degradación de la dignidad de las personas con discapacidad que es terrible. Esperemos que se sancione la ley y que se termine esto; no damos más", expresó entre lágrimas, advirtiendo que "todos los prestadores empiezan a pedir copagos y las familias no tienen sostén para afrontarlo".