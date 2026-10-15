Indignación: reconocido periodista de América TV fue víctima de una entradera

Juan Fernández, periodista deportivo de América TV, A24 y Radio La Red, sufrió una entradera en su casa de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. El hecho ocurrió el lunes 12 de octubre, feriado, cuando tres delincuentes armados ingresaron a la vivienda mientras su hija de 14 años estaba sola.
El caso salió a la luz en Buen Día A24, donde Luis Novaresio comenzó su noticiero hablando de un episodio de inseguridad que tenía como víctima a una de las figuras del grupo de medios. Juan Fernández lo reconstruyó este miércoles en ese programa, con las imágenes de las cámaras de seguridad. "Le taparon la cara a mi hija", lamentó, angustiado.
Según contó, había salido media hora con su esposa, su hijo y sus dos sobrinos para tomar un helado. En ese momento, los asaltantes entraron a la casa. "Tres hombres armados entraron a mi casa por la cochera. Estaba ella adentro. Se metieron a la habitación. La agarraron, le taparon la cara, la encerraron en la habitación de mi otro hijo", relató.
A pesar de la violencia, los delincuentes no llegaron a robar nada. Fernández explicó que no hubo ningún faltante, aunque en la casa había celulares, mochilas y computadoras. Para él, lo doloroso fue lo que vivió su hija, que se siente afectada emocionalmente, no se queda sola en la casa y por el momento dejó de ir al colegio. Su prioridad, dijo, es que pueda recomponerse y volver a su rutina.
Los detalles de la entradera al periodista de América TV
Las cámaras registraron que los tres sospechosos comenzaron a merodear la vivienda alrededor de las 15.35 y lograron ingresar a las 15.58. Un Chevrolet Onix negro, sin patente, había circulado varias veces por el barrio y estacionó por tercera vez cuando la familia salió. "Ellos ya habían estacionado a las 15.57 y ahí vienen los tres", señaló Fernández al revisar las grabaciones.
Uno de los delincuentes se acercó a la puerta principal mientras hablaba por teléfono y otro permaneció en la esquina. Los asaltantes lograron abrir una puerta que estaba cerrada, aunque sin llave, y una vez adentro trabaron el acceso y bajaron las persianas del living. "No sabemos todavía cómo la abrieron porque cuando entran la cierran con llave", explicó el periodista.
La familia regresó apenas un minuto después, a las 15.59. "Mi esposa escucha un ruido y veo que hay un tipo adentro", recordó. Al advertir lo que pasaba, no pudo entrar y pidió auxilio a los vecinos para que llamaran a la Policía. Los gritos alertaron a los ladrones, que huyeron, y uno de ellos apuntó con un arma al periodista para escapar. Después, la adolescente salió corriendo de la casa, lloró y abrazó a su padre.
Según el relato de la joven a su familia, los hombres entraron a su habitación, le taparon la boca y le colocaron un pantalón sobre la cabeza para que no pudiera ver. Las grabaciones ya están en poder del fiscal Luciano Borda, de la UFI N° 1 departamental, quien investiga el caso y trabaja para identificar y localizar a los sospechosos.