Indignación: reconocido periodista de América TV fue víctima de una entradera

Juan Fernández, periodista deportivo de América TV, A24 y Radio La Red, sufrió una entradera en su casa de Ramos Mejía , en el partido de La Matanza. El hecho ocurrió el lunes 12 de octubre, feriado, cuando tres delincuentes armados ingresaron a la vivienda mientras su hija de 14 años estaba sola.

El caso salió a la luz en Buen Día A24 , donde Luis Novaresio comenzó su noticiero hablando de un episodio de inseguridad que tenía como víctima a una de las figuras del grupo de medios. Juan Fernández lo reconstruyó este miércoles en ese programa, con las imágenes de las cámaras de seguridad. "Le taparon la cara a mi hija", lamentó, angustiado.

Según contó, había salido media hora con su esposa, su hijo y sus dos sobrinos para tomar un helado. En ese momento, los asaltantes entraron a la casa. "Tres hombres armados entraron a mi casa por la cochera. Estaba ella adentro. Se metieron a la habitación. La agarraron, le taparon la cara, la encerraron en la habitación de mi otro hijo", relató.

A pesar de la violencia, los delincuentes no llegaron a robar nada. Fernández explicó que no hubo ningún faltante, aunque en la casa había celulares, mochilas y computadoras. Para él, lo doloroso fue lo que vivió su hija, que se siente afectada emocionalmente, no se queda sola en la casa y por el momento dejó de ir al colegio. Su prioridad, dijo, es que pueda recomponerse y volver a su rutina.

Las cámaras registraron que los tres sospechosos comenzaron a merodear la vivienda alrededor de las 15.35 y lograron ingresar a las 15.58. Un Chevrolet Onix negro, sin patente, había circulado varias veces por el barrio y estacionó por tercera vez cuando la familia salió. "Ellos ya habían estacionado a las 15.57 y ahí vienen los tres", señaló Fernández al revisar las grabaciones.

Uno de los delincuentes se acercó a la puerta principal mientras hablaba por teléfono y otro permaneció en la esquina. Los asaltantes lograron abrir una puerta que estaba cerrada, aunque sin llave, y una vez adentro trabaron el acceso y bajaron las persianas del living. "No sabemos todavía cómo la abrieron porque cuando entran la cierran con llave", explicó el periodista.

La familia regresó apenas un minuto después, a las 15.59. "Mi esposa escucha un ruido y veo que hay un tipo adentro", recordó. Al advertir lo que pasaba, no pudo entrar y pidió auxilio a los vecinos para que llamaran a la Policía. Los gritos alertaron a los ladrones, que huyeron, y uno de ellos apuntó con un arma al periodista para escapar. Después, la adolescente salió corriendo de la casa, lloró y abrazó a su padre.

Según el relato de la joven a su familia, los hombres entraron a su habitación, le taparon la boca y le colocaron un pantalón sobre la cabeza para que no pudiera ver. Las grabaciones ya están en poder del fiscal Luciano Borda, de la UFI N° 1 departamental, quien investiga el caso y trabaja para identificar y localizar a los sospechosos.