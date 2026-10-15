Tuvo un paso fugaz por Gran Hermano, dejó los excesos y ahora sorprende con su cambio físico

Un exparticipante de Gran Hermano sorprendió en las redes sociales al mostrar su radical transformación física después de varios años de excesos. A través de un video, compartió imágenes de su pasado y reflexionó sobre los cambios que experimentó en su vida.

El exintegrante del reality de televisión dejó atrás una etapa de fiestas y descuidos personales para adoptar una rutina completamente diferente. Su testimonio estuvo acompañado de fuertes declaraciones sobre la disciplina, la autoestima y la superación personal.

Hernán "El Negro" Onty , exparticipante cordobés de Gran Hermano 2023, impactó a sus seguidores al mostrar su antes y después en un video publicado en redes sociales. El joven compartió fotografías de una época marcada por el alcohol, los cigarrillos y las fiestas, y reveló que actualmente pesa 65 kilos.

"Hoy en día 65 kg, la mente bien clara, objetivos más claros, muchísima experiencia, un pasado hermoso que lo recuerdo con amor todos los días, pero es solo un recuerdo" , expresó Onty. Además, alentó a sus seguidores a transformarse: "Permítanse cambiar, ser siempre el mismo es aburrido y no te lleva a ningún lado, llega un punto que te estanca" .

El exhermanito también reconoció los excesos que marcaron su juventud y destacó el giro que dio a su vida. "Dieciséis años saliendo de fiesta, abusando de mi salud, siendo un pelotudo y un desagradecido. Hoy a mis 33 le doy gracias a Dios, gracias mamá, gracias papá, gracias hermanita y gracias amigos" , manifestó.

En ese sentido, el cordobés aseguró que encontró en la disciplina y el entrenamiento las herramientas para mejorar su presente. "Soy una persona exitosa, el éxito lleva disciplina y descubrí que me encanta", afirmó, antes de compartir su recomendación: "Entrenen y pónganse más lindos, esa es la receta, lo demás viene solo".

Por otra parte, Onty pidió disculpas por su pasado y recordó aquella etapa sin arrepentimientos. "Gracias y perdón, fueron otros tiempos, tiempos de descuido y placeres nada más, pero los disfruté, aprendí, hoy estamos bellos, disciplinados y con experiencia", escribió en la publicación. También les dejó un mensaje a las mujeres: "No se conformen con cualquier bagayo, háganse valer".

Finalmente, el exparticipante de Gran Hermano se mostró entusiasmado con sus nuevos proyectos y su presente personal. "Se vienen tiempos de abundancia y de pelea firme, estamos serios, enfocados y con hambre", anticipó. Y cerró con una reflexión optimista: "Siempre positivo. Sonreí, lo bueno va a venir, luchá, luchá y seguí".