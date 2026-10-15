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Un famoso actor pidió a la gente que no mire LAM y Ángel de Brito explotó: "¿Quién sos?"

El escándalo estalló por una supuesta filtración de un reconocido programa de televisión.

El periodista cruzó con dureza a un artista.

El periodista cruzó con dureza a un artista.

El conductor Ángel de Brito protagonizó un fuerte cruce con Agustín "Cachete" Sierra, luego de que el actor les pidiera a los televidentes que no miraran LAM, el programa de espectáculos de América TV. La polémica estalló por una supuesta filtración de MasterChef Celebrity.

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El conflicto comenzó cuando Cachete Sierra, integrante del streaming react de MasterChef Celebrity, cuestionó al ciclo de De Brito por anticipar información sobre los eliminados del reality de Telefe, conducido por Wanda Nara.

Furioso por las declaraciones del actor, Ángel de Brito respondió sin filtros: "Cerrá el orto Cachete Sierra, ¿quién sos? En LAM no spoileamos nada, no dijimos nunca nada", disparó, rechazando las acusaciones contra su programa.

El periodista también apuntó contra los integrantes de Fútbol 90, de ESPN, después de que Sebastián "El Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri dejaran trascender una posible eliminación de Morena Beltrán. "Así que ahora espero que se la agarre con Ruggeri, con el Pollo Vignolo", lanzó.

Pero De Brito fue todavía más lejos y recordó el pasado de Cachete Sierra en el Bailando, al mencionar su supuesto interés por Laurita Fernández. "Él le quería dar a Laurita", aseguró el conductor, sumando una nueva declaración picante al enfrentamiento televisivo.

Ángel de Brito criticó a

Ángel de Brito criticó a "Cachete" Sierra.

El dato clave que reveló Ángel de Brito sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Ángel de Brito reveló nuevos detalles sobre la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, ocurrida apenas 27 días después de su casamiento. En LAM, el periodista aseguró que los celos y unas supuestas conversaciones privadas habrían desencadenado la ruptura.

"Julieta era muy celosa de Emanuel, que le revisaba el teléfono y le encontraba conversaciones, no sé de qué tipo. El primer escándalo fue con la famosa Mariana Marx", sostuvo De Brito, al mencionar a la escritora vinculada con Ana Paula Dutil, expareja del músico.

El conductor también reconstruyó el episodio que habría precipitado la separación: "El viernes cuando Julieta encuentra estas conversaciones con esta chica Josefina Lynch, Emanuel trabaja en el estudio hasta las seis de la tarde", relató sobre el supuesto descubrimiento de mensajes.

"Ella lo llama y le pregunta si estaba yendo para su casa. Cuando él le dice que sí, le empieza a decir de todo, corta y lo bloquea", agregó Ángel de Brito. Según su versión, Prandi posteriormente publicó el comunicado de separación y Ortega habría terminado durmiendo en su estudio de grabación.

La propia Julieta Prandi evitó confirmar las versiones de infidelidad y explicó su decisión con una frase contundente: "Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables".

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