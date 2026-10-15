Escándalo en MasterChef: aseguran que un participante está coqueteando con dos compañeras Una reconocida figura del entretenimiento rompió el silencio al aire para mandar al frente los movimientos de uno de los participantes en el canal. Agregar C5N en









Un concursante estaría coqueteando con otras dos participantes.

El clima de convivencia dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity sumó un condimento sumamente picante tras las revelaciones de Edith Hermida sobre el comportamiento de Sebastián Presta. En un mano a mano con el equipo de Intrusos por la pantalla de América TV, la periodista expuso el juego de seducción que mantiene el humorista en el certamen de Telefe, asegurando que el comediante no solo busca llamar su atención sino que además habría intentado conquistar a Marixa Balli.

Sin vueltas a la hora de calificar el ida y vuelta en las grabaciones del reality culinario, la panelista aseguró haber detectado las intenciones de su compañero de programa. Con su característico estilo, la comunicadora mandó al frente al actor y detalló la dinámica cotidiana que comparten frente a las cámaras: “Él me coquetea a mí, me mira con deseo, yo me doy cuenta”.

Pese a reconocer que la simpatía del comediante le resulta atractiva, la conductora admitió que la intensidad de ciertos planteos en el estudio de televisión termina por descolocarla en pleno rodaje. La figura de la pantalla chica profundizó sobre el impacto que generan los acercamientos del participante en su rutina: “A mí me da vergüenza a veces, no me gusta tanto, pero él gusta de mí. Me hace reír, que es importante”.

Finalmente, para ponerle un freno a la situación y marcar una postura firme sobre el terreno afectivo, la participante del programa culinario cerró la entrevista recordando una tajante sugerencia que le hizo llegar su colega Marcela Tauro para no dejarse llevar por los coqueteos del ambiente: “A mí me dijo que hay que cuidar la energía sexual y no estar regalando la flor a todo el mundo”.

El enojo de Marixa Balli El cruce de versiones en el certamen de cocina sumó un capítulo desopilante al salir a la luz una supuesta disputa entre las panelistas por la atención de Sebastián Presta. Edith Hermida reveló que la exbailarina le confesó haber recibido un obsequio especial por parte del humorista en los pasillos del canal. La figura de la pantalla chica no ocultó sus celos ante la gentileza del actor hacia la empresaria y lanzó entre risas: “Vino Marixa y me contó que Presta le había regalado un chocolate, a mí no me regaló nada”.

A partir de ese episodio, la histórica panelista arremetió con ironía contra Marixa Balli, recordando viejas rencillas del pasado en el ambiente del espectáculo. Molesta por la irrupción de su colega en el coqueteo que mantenía con el comediante, la participante del programa disparó sin filtro contra la vedette: “Me tiene podrida Marixa Balli, no es la primera vez que se mete en mi estofado. Ya pasó esto en otro momento, hace muchos años”. Marixa Balli defendió a un hombre en situación de calle y su mascota. Redes Sociales La confesión de la periodista dejó en evidencia las internas y los celos que se viven detrás de cámara entre las figuras de la televisión. Aunque el reclamo se dio en un tono humorístico, la acusación de Hermida volvió a colocar a la exvedette en el centro de la escena mediática, encendiendo la chispa de una picante rivalidad de vestuario que promete sumar nuevos capítulos.