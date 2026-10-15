Fotogalería: las mejores imágenes de la Marcha Federal Universitaria

15 de octubre de 2026 Inicio
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Miles de personas se movilizan para reclamar por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario bajo el lema "por la educación, la soberanía y la democracia".

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Miles de personas se movilizaron bajo el lema por la educación

Miles de personas se movilizaron bajo el lema "por la educación, la soberanía y la democracia".

Con distintos carteles y consignas, miles de personas se movilizan esta tarde frente al Congreso para reclamar por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario bajo el lema "por la educación, la soberanía y la democracia".

El Congreso será escenario de una sesión clave en Diputados y una movilización masiva por el financiamiento universitario.
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"Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del Presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional", expresaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Si bien en una primera instancia se había analizado realizar la concentración en el Palacio de Tribunales para apuntar al rol judicial en el conflicto, finalmente rectores, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles acordaron fijar el acto central en las puertas del Poder Legislativo.

Tras la caída de la sesión especial en la Cámara de Diputados, manifestantes y estudiantes presentes en la marcha ratificaron el reclamo en las calles contra el desfinanciamiento y la crisis. "Que salgan con nombre y apellido a decir quiénes no se sentaron en sus bancas a defender al pueblo", señalaron.

Desde el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación compartieron datos sobre el ajuste en ciencia y tecnología. Durante septiembre de 2026, los salarios en el sistema científico y tecnológico mantuvieron una marcada desaceleración frente a la inflación.

Mientras que las remuneraciones del personal del CONICET y del SINEP registraron un aumento nominal del 1,9% —empatando al IPC del INDEC del mismo mes y sin variaciones reales—, los trabajadores universitarios tuvieron una leve mejora real del 1% tras un incremento nominal del 3,0%.

Sin embargo, esta tregua mensual resulta insuficiente para revertir la tendencia: en lo que va del año, los sueldos del CONICET y del SINEP acumulan un deterioro real del 3,1%, que se suma a la caída del 11,0% registrada en 2025 y a una inflación acumulada del 344,4% desde noviembre de 2023.

El impacto acumulado de la pauta salarial refleja un deterioro estructural histórico en todos los agrupamientos del sector. A lo largo de la gestión iniciada en noviembre de 2023, las pérdidas reales alcanzan el 40,3% en los salarios CIC-CPA y becas del CONICET, el 32% en el SINEP y el 24,3% en los docentes e investigadores universitarios. Para recuperar el nivel previo a esa fecha, las remuneraciones en el CONICET deberían recibir un aumento nominal del 67,6%, en tanto que los universitarios precisan una recomposición del 32%

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