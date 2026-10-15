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Hay preocupación: internaron a Denisse González de urgencia por cuarta vez

Un inesperado revés en sus análisis médicos obligó a la joven a suspender su agenda y enfocarse de lleno en su salud.

La exparticipante de Gran Hermano volvió a ser internada.

La exparticipante de Gran Hermano volvió a ser internada.

Captura Telefe

La salud de Denisse González volvió a encender las alarmas entre sus miles de seguidores en las redes sociales tras confirmarse su cuarta hospitalización de urgencia en lo que va del año. La exparticipante de Gran Hermano utilizó sus redes para hacer pública la drástica situación que atraviesa luego de que los últimos análisis clínicos arrojaran una nueva y preocupante disminución en sus parámetros de salud, obligando a los profesionales médicos a decretar su inmediata internación.

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A través de una imagen captada desde la cama del centro médico, la joven influencer llevó tranquilidad sobre su cuadro a pesar del difícil momento. Con un mensaje sincero cargado de resiliencia, la exjugadora del reality comunicó la decisión de alejarse de la exposición para priorizar de lleno su recuperación: “4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, y agregó además: “Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre”.

Esta nueva internación hospitalaria se produce apenas unas semanas después de haber recibido el alta de su tercer ingreso, en un contexto médico complejo que requiere de un seguimiento constante. Durante los anteriores episodios, la mediática se encargó de visibilizar la contención de su pareja, Bautista Mascia, ganador del popular formato televisivo, quien permaneció a su lado de forma ininterrumpida durante cada uno de los momentos más delicados de su internación.

En aquella oportunidad previa, la joven no dudó en dedicarle emotivas palabras al músico uruguayo para agradecerle el sostén afectivo durante el tratamiento: “Con vos todo se hace más llevadero. El verdadero significado de estar en las buenas y en las malas”, destacó la joven. Mientras aguarda por la evolución de sus análisis en las próximas horas, el entorno de la exparticipante se mantiene enfocado en su pronta mejoría y en conseguir el alta definitiva.

Qué le pasó a Denisse González

El delicado cuadro clínico que atraviesa Denisse González responde al diagnóstico de Púrpura Trombocitopénica Inmune, una patología autoinmune en la cual el propio sistema inmunológico destruye por error sus propias plaquetas en sangre. Esta afección desencadenó la serie de hospitalizaciones de la exparticipante de Gran Hermano, quien durante su primer ingreso de urgencia registró un conteo crítico de apenas 3.000 plaquetas, un parámetro extremadamente bajo considerando que los valores habituales oscilan entre 110.000 y 450.000 unidades.

Durante el mes de agosto, la influencer volvió a quedar internada tras presentar un sangrado inusual y la aparición de lesiones imprevistas en la cavidad bucal. Al ser sometida a los estudios de laboratorio correspondientes, las mediciones en sangre arrojaron un nivel alarmante de apenas 1.000 unidades, lo que encendió todas las alarmas en el cuerpo médico ante el elevado riesgo de hemorragias en el organismo.

Frente a la gravedad del cuadro en ese momento, los profesionales de la salud debieron someter a la mediática a un procedimiento urgente que incluyó la aplicación de un tratamiento inyectable en la zona abdominal. El continuo sube y baja en sus valores sanguíneos obligó a mantener un seguimiento minucioso sobre su estado general para intentar estabilizar la respuesta inmunológica y evitar nuevas recaídas.

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