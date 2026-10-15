15 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Video: un infiltrado le pegó en vivo a un camarógrafo de C5N

Un hombre atacó al personal de C5N por filmar a un grupo de personas encapuchadas y con mochilas que iniciaron disturbios en las vallas dispuestas por el Gobierno. "Después vino por atrás, con toda la impunidad, pegó y volvió", relató el movilero.

Por
El infiltrado que agredió al móvil de C5N en Congreso en la Quinta Marcha Federal Universitaria.

El infiltrado que agredió al móvil de C5N en Congreso en la Quinta Marcha Federal Universitaria.

La violenta discusión comenzó dentro del cine y continuó en los pasillos del shopping,
Te puede interesar:

Escándalo, golpes y gas pimienta: dos mujeres fueron detenidas tras una pelea por los asientos en un cine

Ante la insistencia del camarógrafo con filmarlo, el hombre lo eligió de punto y le pegó en el labio. "Le pegaron al cámara, está sangrando", advirtió Salonia al estudio y precisó: "Le pegaron en el labio, no sabemos quiénes son".

Una manifestante le aclaró al periodista que el atacante no era un estudiante y lamentó que deje "mal parados" a toda la comunidad educativa que salió a manifestarse por el presupuesto de las universidades y su personal. Al instante volvió el agresor y le gritó al micrófono: "La violencia ejercida contra la Policía es legítima, dejá de escrachar a los compañeros".

Tras esa amenaza, el infiltrado volvió a retirarse sin agresiones físicas nuevas. "Esta movilización no es esto, la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización", se preocupó por aclarar otro estudiante a Salonia.

La mochila que el infiltrado no quería que fuera filmada.

La mochila que el infiltrado no quería que fuera filmada.

Durante toda la agresión y después del escenario, Shodin continuó con su trabajo y no dejó de registrar cada minuto de lo sucedido y a los infiltrados con la cara tapada. "Charly está bien, tiene un poquito sangrado la nariz e hinchado el labio cortado", aseguró el movilero.

El Gobierno estableció nuevas pautas de auditoría para universidades en la previa a la marcha

La medida fue implementada a través de la Resolución 311/2026 de la por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), publicada este jueves en el Boletín Oficial. La norma aprueba pautas complementarias para elaborar, ejecutar y supervisar los planes anuales de trabajo de las auditorías internas en las instituciones de la educación pública.

En primer lugar, el Ejecutivo nacional estableció que las unidades de auditoría interna deberán presentar sus planes de trabajo para 2027 antes del 31 de octubre, a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (Sisac). Deberán contar con un detalle de los objetivos, el alcance, los recursos, los cronogramas y los resultados previstos para cada proyecto.

Los encargados de llevar adelante las auditorías internas deberán dar cuenta de los fondos de la universidad, los programas, transferencias y convenios sujetos a rendición. A su vez, tendrán que exponer los importes recibidos, aplicados, rendidos, aprobados, observados y pendientes, al igual que un relevamiento de vencimientos, saldos sin aplicar, inconsistencias y documentación. En este contexto, deberán hacer informes con datos verificados y aquellos pendientes de conciliación, y formular recomendaciones para atender los problemas detectados.

Noticias relacionadas

Justo Fernando Barrientos, el único imputado por el triple lesbicidio de Barracas.
play

"Nunca discriminé a nadie": el único imputado por el triple lesbicidio de Barracas negó haber iniciado el fuego

Barrelier fue indagado desde la cárcel por el fiscal Juan Fernando Ávila Echenique.

Caso Agostina Vega: imputaron a Barrelier por pornografía infantil y negó las acusaciones

Las actividades varían según la época del año.

Dan alojamiento en la Patagonia a cambio de trabajo: quiénes pueden postularse

La empresa ofrece un trabajo administrativo en zona norte.

Importante cadena de supermercados busca empleados: piden pocos requisitos y ofrecen descuentos en compras

play

González Catán: revelan detalles del ataque a balazos de un alumno a un compañero

Para el jueves las condiciones pasarán a cielos nublados con temperaturas que rondan entre los 16°C y 23°C. 

Efecto El Niño en Iguazú: Cataratas reabre uno de sus paseos a pesar de la crecida del río

Rating Cero

La China Suárez sin filtró contra la mujer que se burló de ella. 

La China Suárez fue grabada comprando ropa barata en Miami y fulminó a la mujer que la ninguneó en redes: "La diferencia entre.."

Una chicana de un jurado a otro en Masterchef fue tendencia.

La indirecta de Damián Betular a Maru Botana en MasterChef que no dejaron pasar en redes sociales: "Para eso me pagan"

El periodista cruzó con dureza a un artista.

Un famoso actor pidió a la gente que no mire LAM y Ángel de Brito explotó: "¿Quién sos?"

La artista volvió a estar en el centro de la polémica por un comentario.

La reacción de la China Suárez contra una seguidora que se burló de ella por comprar ofertas

U2 vuelve al país con dos noches para celebrar 50 años de historia. 

U2 regresa a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas para los dos shows en River

El extenista y la modelo protagonizaron un momento viral.

"No puedo creer": la esposa del Peque Schwartzman le puso los puntos al extenista por ventilar algo de la pareja

últimas noticias

La China Suárez sin filtró contra la mujer que se burló de ella. 

La China Suárez fue grabada comprando ropa barata en Miami y fulminó a la mujer que la ninguneó en redes: "La diferencia entre.."

Hace 7 minutos
play
El infiltrado que agredió al móvil de C5N en Congreso en la Quinta Marcha Federal Universitaria.

Video: un infiltrado le pegó en vivo a un camarógrafo de C5N

Hace 11 minutos
Una chicana de un jurado a otro en Masterchef fue tendencia.

La indirecta de Damián Betular a Maru Botana en MasterChef que no dejaron pasar en redes sociales: "Para eso me pagan"

Hace 27 minutos
Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

Nicolás Maduro se declaró inocente en Estados Unidos de los cargos por "torturas"

Hace 33 minutos
La violenta discusión comenzó dentro del cine y continuó en los pasillos del shopping,

Escándalo, golpes y gas pimienta: dos mujeres fueron detenidas tras una pelea por los asientos en un cine

Hace 38 minutos