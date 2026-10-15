Video: un infiltrado le pegó en vivo a un camarógrafo de C5N

Un hombre atacó al personal de C5N por filmar a un grupo de personas encapuchadas y con mochilas que iniciaron disturbios en las vallas dispuestas por el Gobierno. "Después vino por atrás, con toda la impunidad, pegó y volvió", relató el movilero.

Un hombre atacó al movilero Adrián Salonia y al camarógrafo Carlos Shodin de C5N , que se encontraban en la plaza de Congreso cubriendo la Quinta Marcha Federal Universitaria , luego de que intentaran entrevistarlo y lo filmaran sacando distintas bolsas de su mochila. " Tomatela, tomatela ", gritó el infiltrado cuando le acercaron el micrófono.

Ante la insistencia del camarógrafo con filmarlo, el hombre lo eligió de punto y le pegó en el labio. " Le pegaron al cámara, está sangrando ", advirtió Salonia al estudio y precisó: " Le pegaron en el labio, no sabemos quiénes son ".

Una manifestante le aclaró al periodista que el atacante no era un estudiante y lamentó que deje "mal parados" a toda la comunidad educativa que salió a manifestarse por el presupuesto de las universidades y su personal. Al instante volvió el agresor y le gritó al micrófono: " La violencia ejercida contra la Policía es legítima, dejá de escrachar a los compañeros ".

Tras esa amenaza, el infiltrado volvió a retirarse sin agresiones físicas nuevas. "Esta movilización no es esto, la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización ", se preocupó por aclarar otro estudiante a Salonia.

Durante toda la agresión y después del escenario, Shodin continuó con su trabajo y no dejó de registrar cada minuto de lo sucedido y a los infiltrados con la cara tapada. " Charly está bien , tiene un poquito sangrado la nariz e hinchado el labio cortado", aseguró el movilero.

El Gobierno estableció nuevas pautas de auditoría para universidades en la previa a la marcha

La medida fue implementada a través de la Resolución 311/2026 de la por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), publicada este jueves en el Boletín Oficial. La norma aprueba pautas complementarias para elaborar, ejecutar y supervisar los planes anuales de trabajo de las auditorías internas en las instituciones de la educación pública.

En primer lugar, el Ejecutivo nacional estableció que las unidades de auditoría interna deberán presentar sus planes de trabajo para 2027 antes del 31 de octubre, a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (Sisac). Deberán contar con un detalle de los objetivos, el alcance, los recursos, los cronogramas y los resultados previstos para cada proyecto.

Los encargados de llevar adelante las auditorías internas deberán dar cuenta de los fondos de la universidad, los programas, transferencias y convenios sujetos a rendición. A su vez, tendrán que exponer los importes recibidos, aplicados, rendidos, aprobados, observados y pendientes, al igual que un relevamiento de vencimientos, saldos sin aplicar, inconsistencias y documentación. En este contexto, deberán hacer informes con datos verificados y aquellos pendientes de conciliación, y formular recomendaciones para atender los problemas detectados.