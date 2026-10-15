15 de octubre de 2026 Inicio
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Escándalo, golpes y gas pimienta: dos mujeres fueron detenidas tras una pelea por los asientos en un cine

En medio de una discusión por las ubicaciones en la sala de un cine de la ciudad de Paraná, madre e hija se enfrentaron con otros espectadores y usaron gas pimienta, lo que obligó a evacuar la sala. La Policía intervino y detuvo a ambas, mientras varios asistentes debieron ser atendidos por las molestias que provocó el aerosol.

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La violenta discusión comenzó dentro del cine y continuó en los pasillos del shopping

La violenta discusión comenzó dentro del cine y continuó en los pasillos del shopping,

Dos mujeres fueron detenidas en Paraná tras un escándalo dentro de un cine. La discusión por los asientos derivó en gritos, golpes y el uso de gas pimienta contra otros espectadores, lo que obligó a evacuar la sala. La Policía de Entre Ríos intervino de inmediato y trasladó a madre e hija, mientras varios asistentes recibieron atención médica por las molestias que provocó el aerosol.

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El hecho ocurrió este miércoles, cerca de las 23, en la sala 4 del cine Las Tipas, ubicado dentro del Shopping Paso del Paraná, en la intersección de las calles Corrientes y San Lorenzo.

Tras el llamado al 911 del personal del shopping, agentes de la Policía provincial llegaron al cine para intervenir. El encargado encendió las luces de la sala al advertir el enfrentamiento entre los asistentes. “¡Perdí todo el pelo con el cáncer, no me lo saqués!” y “¡Están rompiendo las pelotas desde hoy!”, se escuchó decir a una de las mujeres, según testigos, mientras las dos mujeres y otro grupo de espectadores se empujaban y se golpeaban con puños y patadas.

En medio del enfrentamiento, una de las agresoras sacó de su cartera un tubo de gas pimienta y lo accionó dentro de la sala, lo que obligó a los presentes a evacuar rápidamente. Sin embargo, la discusión continuó en los pasillos del shopping, con insultos y acusaciones entre los grupos involucrados.

Cuando llegó la Policía, los efectivos localizaron a dos mujeres en un Honda Civic estacionado, una madre de 51 años y su hija de 27, ambas de Paraná. Además, identificaron a la mujer de 27 años que resultó damnificada y constataron que otros espectadores también sufrieron molestias por el aerosol, por lo que personal médico debió asistirlos.

Tras la intervención policial y por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, las dos mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía. Además, se ordenó que la mujer damnificada radicara la denuncia correspondiente y fuera examinada por el médico policial para constatar las lesiones y efectos del gas pimienta.

Batalla campal y un auto a contramano: feroz pelea en Mar del Plata a la salida de un boliche

Un cruce entre varios jóvenes a la salida de un boliche en la ciudad bonaerense de Mar del Plata derivó en piñas, patadas y corridas, el cual sorprendió a vecinos de la zona y se viralizó en las redes sociales. Además, en medio de la pelea, el conductor de un vehículo dio una vuelta en U y manejó en sentido contrario para retirarse del lugar.

El hecho ocurrió cuando cerca de 10 jóvenes discutían en la calle al lado de un auto con el baúl levantado y luego se agredieron físicamente. Ante esta situación, uno de los involucrados cayó al asfalto y recibió patadas mientras distintos testigos buscaban frenar el ataque. Después, el automovilista realizó maniobras de marcha atrás y adelante en medio del tumulto.

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