Nuevo escándalo en LAM: ahora Laura Ubfal tuvo un picante cruce con una compañera

Dos panelistas del exitoso programa no se guardaron nada y protagonizaron un tenso ida y vuelta que paró el estudio.

El encendido debate que enfrenta a Karina Iavícoli con el entorno de Wanda Nara sumó un nuevo y picante capitulo en la pantalla de LAM. Durante la última emisión del reconocido ciclo de farándula, la comunicadora volvió a ubicarse en el ojo de la tormenta tras mantener un tenso chispazo al aire con su colega Laura Ubfal , al calor de los contrapuntos habituales por la cobertura sobre la mediática en el estudio.

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El clima en el piso se volvió sumamente espeso cuando la histórica periodista de espectáculos encaró sin vueltas a su compañera de panel para frenarle el carro frente a los espectadores. Molesta por el tono que venía tomando la discusión, la especialista en farándula no dudó en soltar un lapidario reclamo: “¿Vos sos la única despierta? ¿La única que ve todo? Bajá un poquito” , lanzó sin rodeos.

La respuesta por parte de la exintegrante de Intrusos no se hizo esperar y elevó la temperatura de la emisión nocturna. Con notable ironía, la panelista salió al cruce de la recriminación devolviendo el golpe sin dar el brazo a torcer, insinuando que a su colega le generaba malestar el protagonismo que viene ganando durante las transmisiones, dejando al descubierto la grieta interna.

La pelea dentro del estudio de LAM alcanzó niveles máximos de tensión durante un fuerte encontronazo entre Karina Iavícoli y Laura Ubfal. La discusión se encendió cuando la periodista sugirió llevar el malestar directamente ante Mariano Chihade , productor del envío de América TV.

Ante ese planteo, la histórica especialista en espectáculos no dudó en calificar a su compañera como una persona agresiva, desatando una contundente defensa por parte de la comunicadora, quien marcó un tajante límite al aclarar que solo se considera directa y remarcó la nula afinidad que sostiene con Nora Colosimo .

El clima terminó de caldearse en vivo cuando la panelista acusó abiertamente a su colega de carecer de sensibilidad frente al tratamiento de los temas familiares. El reproche generó una fuerte indignación en la integrante del programa, quien no dudó en sacar a relucir su amplio recorrido dentro de la prensa de la farándula para desestimar las críticas sobre su desempeño frente a las cámaras.

Frente al señalamiento de su par en el piso, la periodista reaccionó con dureza para frenar el cuestionamiento sobre su ética laboral y poner las cosas en su lugar. Sin intenciones de ceder terreno en la discusión al aire, la panelista remarcó su experiencia ante los espectadores: “Mirá quién habla de empatía. ¿Querés instalar eso? Instalalo. Hace 30 años que trabajo”, retrucó Karina.

El violento contrapunto le aportó una intensa cuota de dramatismo a la pantalla chica, dejando al descubierto la marcada grieta que divide a las especialistas del espectáculo. Las marcadas discrepancias sobre la cobertura de los temas del corazón derivaron en un filoso intercambio plagado de chicanas, reproches profesionales y acusaciones directas que encendieron la emisión nocturna.