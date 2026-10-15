Nicolás Maduro se declaró inocente en Estados Unidos de los cargos por "torturas" El expresidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, negaron las acusaciones de los fiscales federales del país norteamericano. Ambos también están señalados por supuesto narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas. Por Agregar C5N en









Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de las acusaciones de los fiscales federales estadounidenses por el delito de tortura contra conciudadanos, que se sumaron a los cargos que enfrentan por presunto narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas.

Según consignó la cadena CNN, Maduro rechazó las acusaciones de los fiscales federales del país norteamericano y afirmó mediante un intérprete que "es una suma de alegaciones ya presentadas anteriormente de falsas acusaciones". Por su parte, el juez Alvin Hellerstein, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, interrumpió la presentación y consideró que el exmandatario venezolano se declaró inocente.

En tal sentido, Flores también negó los cargos después de que la Justicia rechazara otorgarle prisión domiciliaria. "Soy completamente inocente, no soy culpable", enfatizó.

Nicolás Maduro y Cilia Flores. Los fiscales federales habían remarcado en un documento que Maduro autorizó "el uso de la tortura contra personas específicas". Además, señalaron que los hechos habrían ocurrido para "preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros".