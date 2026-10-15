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Desconcertó a todos: la frase de Palito Ortega cuando le preguntaron por la separación de Julieta Prandi y Emanuel

El cantante prefirió celebrar su premio antes que opinar sobre el distanciamiento de su hijo. Su hija salió a desmentir rumores y mostró preocupación por el músico.

Prefirió expresar su alegría por el reconocimiento de APTRA

Prefirió expresar su alegría por el reconocimiento de APTRA

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Palito Ortega recibió el miércoles el Martín Fierro a la Trayectoria en la Música Popular, durante la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, pero la noche tuvo un momento incómodo al salir de la ceremonia. Con el premio en la mano, el cantante recibió preguntas de la prensa sobre la sorpresiva separación de su hijo, Emanuel Ortega, y Julieta Prandi, un tema del que prefirió no hablar.

Un concursante estaría coqueteando con otras dos participantes.
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Ante el micrófono de Desayuno Americano, expresó su alegría por el reconocimiento de APTRA y destacó la posibilidad de seguir activo en su profesión. "Estoy contento de haber recibido este Martín Fierro", respondió cuando le consultaron por la ruptura de la pareja, que se separó a menos de un mes de su casamiento.

Aunque intentó mantener el foco en el premio, la prensa insistió y le preguntó cómo estaba la familia. Mientras se subía a su auto terminó diciendo que no podía hablar sobre ese tema. De esta manera, el músico evitó dar detalles sobre una noticia que sorprendió por su cercanía con la boda y eligió celebrar el reconocimiento a su trayectoria.

La preocupación de Julieta Ortega tras la separación con Emanuel Ortega

Julieta Ortega rompió el silencio en el stream Bondi y, aunque evitó opinar sobre la relación y la abrupta ruptura, salió a defender a su hermano de algunos trascendidos. Ángel de Brito le preguntó por la versión de que el cantante habría invitado a grabar gratis en su estudio a las dos mujeres con las que lo vincularon en las últimas horas. "No, no, pará. Eso es horrible y eso sí quiero decirlo, mi hermano no le da gratis el estudio a nadie. Créeme", respondió, harta de los rumores.

Uno de los casos mencionados fue el de Mariana Marx, escritora amiga de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, que usó el estudio para grabar un audiolibro. "Justo con ella no sé por qué..", puntualizó Julieta, y se mostró comprensiva. "Si a la madre de tus hijos una amiga la está ayudando... Ella es una amiga de Anita, la conozco y me ha invitado a su casa muchas veces. Anita está transitoriamente en su casa hasta que se mude".

El conductor insistió con otro rumor, el de una cama en el estudio. "No tiene una cama en el estudio. Bueno, ahora qué suerte que tiene, seguro que tiene... No sé si tiene una cama, pero si tiene un sillón, debe estar en el sillón, pobre chico. Gracias que tiene el estudio", comentó, dejando entrever su preocupación por el lugar donde vive su hermano tras la separación.

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