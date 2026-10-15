"No puedo creer": la esposa del Peque Schwartzman le puso los puntos al extenista por ventilar algo de la pareja

La modelo Eugenia De Martino sorprendió con su reacción al escuchar a Diego “Peque” Schwartzman revelar una intimidad sobre el día en que cree que concibieron a su primera hija. La modelo interrumpió en vivo una entrevista del extenista y lo retó entre risas por contar detalles de su vida privada.

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Todo ocurrió durante una entrevista en un programa de radio que se emite por televisión, donde Schwartzman recordó una situación muy particular relacionada con el embarazo de su esposa. Mientras explicaba cómo habían aprovechado un encuentro familiar para buscar un bebé, Eugenia De Martino decidió comunicarse telefónicamente con el programa .

“No puedo creer lo que estoy escuchando. Él se olvida de que tengo un papá, una mamá. Te voy a matar” , lanzó, en Perros de la calle, la modelo entre risas, visiblemente avergonzada por la confesión de su marido. Su intervención provocó un divertido momento al aire y dejó en evidencia su sorpresa por la intimidad que estaba ventilando.

El episodio se produjo después de que el Peque Schwartzman contara que su hermana estaba esperando en el living de su casa mientras él y Eugenia se escapaban a la habitación. “Yo estoy convencido de que fue ese día” , aseguró el extenista al recordar el momento en que cree que comenzó el embarazo.

Lejos de tratarse de una discusión seria, la reacción de Eugenia De Martino tuvo un tono de humor y complicidad. Sin embargo, la modelo no dejó pasar la oportunidad de reprocharle públicamente a su esposo que compartiera una anécdota tan íntima, especialmente ahora que ambos esperan su primera hija .

Peque Schwartzman será padre por primera vez

Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino serán padres por primera vez, después de siete años de relación. La noticia del embarazo se conoció esta semana y generó repercusión en el mundo del espectáculo, donde el extenista comenzó a tener mayor presencia tras su retiro profesional.

La periodista Laura Ubfal dio a conocer la novedad durante su participación en un programa de televisión el martes 13 de octubre. “Hace siete años que está con Eugenia y ahora esperan su primer hijo”, confirmó al compartir la información sobre la pareja.

Durante su entrevista en Perros de la Calle, Schwartzman reveló que llevaban algunos meses buscando convertirse en padres. “Fue una situación atípica. Nosotros veníamos buscando hacía un par de meses”, explicó antes de contar que Eugenia había obtenido un resultado positivo en un test de ovulación.

Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino anunciaron que esperan a su primer hijo. Instagram

El extenista recordó que todo ocurrió el 15 de julio, cuando tenían previsto reunirse con familiares para mirar el partido entre Argentina e Inglaterra. “Me mandó un mensaje y me dijo: ‘Es hoy, mañana o pasado sí o sí’”, relató sobre la conversación que mantuvo con su esposa aquella mañana.

Finalmente, Schwartzman explicó que decidieron aprovechar los minutos anteriores a la llegada del resto de los invitados. “Vamos a la habitación hasta que llegue el resto”, recordó sobre su propuesta. Aunque no existe confirmación de que la concepción haya ocurrido exactamente ese día, el extenista aseguró estar convencido de que fue entonces cuando comenzó la espera de su primera hija.