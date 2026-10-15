15 de octubre de 2026 Inicio
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Sesión especial en Diputados: la oposición apuesta a lograr el quórum y el Gobierno espera confiado

Fue convocada para discutir el rechazo al DNU 70/23, además de proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

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La sesión fue convocada para las 14.

La sesión fue convocada para las 14.

La oposición ensaya las últimas negociaciones para lograr el quórum de 129 diputados y el Gobierno espera confiado el apoyo de sus aliados, a minutos de la sesión convocada para las 14 para discutir el rechazo al DNU 70/23, además de proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. El debate está atravesado por la restitución de la Ley de Tierras, que recibió dictamen este miércoles en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El Congreso será escenario de una sesión clave en Diputados y una movilización masiva por el financiamiento universitario.
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En paralelo, docentes, no docentes, sindicatos y organizaciones sociales se movilizarán para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Presidente continúa con su agenda internacional.

Qué se juega en la sesión de Diputados

La oposición convocó a una sesión especial con tres ejes: rechazar el DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras; prorrogar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027; y debatir un régimen para afrontar la morosidad y el endeudamiento familiar. Para abrir el recinto, necesita al menos 129 legisladores presentes.

La Libertad Avanza consiguió dictamen para un proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incorpora la restitución de la Ley de Tierras, derogada por decreto. La estrategia oficialista apunta a sumar a bloques dialoguistas y quitarle respaldo al intento opositor de rechazar el megadecreto.

La sesión tendrá lugar mientras en las calles se desarrolle la movilización en medio de un nuevo capítulo judicial por el financiamiento universitario. El juez federal Martín Cormick dispuso multas de $100.000 por día al titular de la Jefatura de Gabinete por incumplir una orden vinculada con la ley, una sanción que podrá modificarse y que el Gobierno puede apelar.

Además, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves y convocó a movilizarse contra el DNU y en defensa de la educación pública, protesta a la que también adhirieron sectores del peronismo, el radicalismo, la izquierda y movimientos sociales, con reclamos por salarios docentes, becas y fondos para sostener las universidades.

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