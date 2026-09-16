Julieta Prandi cruzó a Yanina Latorre por sus dichos sobre la interna de los hermanos Ortega: "Alguien resentido..."

La actriz fue interceptada por una cámara de Intrusos y se defendió frente a los polémicos dichos de la conductora en Sálvese Quien Pueda.

iEl sorpresivo casamiento entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega destapó una interna en la familia del músico. De acuerdo con la información que trascendió el día de ayer, la modelo no sería muy querida por los hermanos Ortega.

Así fue como Yanina Latorre comenzó a indagar sobre el tema y reveló una versión que rápidamente generó polémica. Según contó al aire, una amiga íntima de Julieta Ortega le habría transmitido el supuesto malestar de la actriz con la esposa de su hermano.

“Julieta (Ortega) dice que Prandi es una conchuda, que llegó para dividir a la familia, no puede creer cómo su hermano está ciego y se deja llevar. Se hace la mosquita muerta, pero es malísima”, aseguró Latorre al reproducir la versión que había recibido.

El inesperado testimonio instaló un escenario hasta entonces impensado: la interna dentro de la familia Ortega originado por relación de Emanuel con Prandi . En medio de la repercusión que generaron esas declaraciones, la conductora decidió romper el silencio y respondió en diálogo con Intrusos.

“ El que tiene un micrófono también tiene que tener responsabilidad sobre lo que comunica” , comenzó Prandi, en referencia a las declaraciones que Latorre.

En ese sentido, explicó la rápida realización del casamiento, otro punto que se cuestionó. “Fue un día de mucha felicidad. Se organizó con poco tiempo, sí, porque también queríamos resguardarlo”. Y añadió: “Vino Julieta (Ortega). A los que le quieran ir a preguntar, le pueden ir a preguntar. Fue todo más que bien”, explicó con cierta incomodidad.

Desde el piso le preguntaron directamente si se lleva mal con los hermanos de Emanuel, a lo que Prandi respondió: “Para nada. Estoy bárbara con todos, para nada. Por eso digo que hay que tener responsabilidad cuando uno dice cualquier cosa”.

Finalmente, la conductora cerró el móvil refiriéndose directamente a las declaraciones que leyó Yanina Latorre en SQP, de esa persona de confianza de Julieta Ortega. "Mirá si yo voy a estar respondiendo por alguien resentido o mala onda que no me quiere. Pregúntenle a los protagonistas que se los van a decir”, aseveró.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se mostraron felices a pesar de las notorias ausencias en el registro civil. Redes sociales

Qué dijo Yanina Latorre sobre la ausencia del clan Ortega

En Sálvese Quien Pueda, Latorre aseguró que Palito Ortega y Evangelina Salazar serían quienes mantienen un vínculo cercano con Prandi: "Los únicos de la familia que bancan a Julieta Prandi son mamá y papá Ortega. Desde que ella entró a la familia se los compró y ellos mueren por ella, la aman, la adoran. Palito y Evangelina mueren por Julieta y esto hizo que los hermanos quedaran fuera de este vínculo".

En este contexto, deslizó que la llegada de la modelo a la familia habría generado un distanciamiento entre Emanuel y sus hermanos. "Ella captó la parada, de a poco ella fue ganando terreno y fue logrando que Emanuel no se diera más con sus hermanos. Son hermanos muy unidos, que siempre van a ser", reveló.

Luego, la conductora contó el rol que Julieta Ortega tendría dentro de la familia: "Julieta Ortega es la que reúne y arma". Fue en ese momento que Ximena Capristo agregó: "Ella es muy amiga de Ana Paula (Dutil, expareja de Emanuel)".

Yanina continuó y aseguró que en el entorno familiar habría preocupación por el distanciamiento entre Emanuel y sus hermanos. "En su entorno íntimo, cada vez que se junta con sus amigas dice que está muy triste y muy deprimida porque desde que está Julieta Prandi en la familia —esto es palabra de Julieta a sus amigas— Emanuel quedó separado de todos menos de los padres. Ya no le da bola a los hermanos y ella, según Julieta, se fue encargando de que no conteste el teléfono, de que no tengan vínculo, de que no se reúnan, y ellos creen que a propósito los invitó dos o tres días antes", contó.

Por su parte, Pía Shaw aportó información sobre las "excusas" que pusieron los hermanos del artista para no asistir al casamiento: "Martín y Luis no están en el país. Luis está filmando una película. Sebastián está con En el barro, está de rodaje. Rosario me dicen que estaba en un trabajo, en un stream".