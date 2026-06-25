Impactante noticia: murió un querido periodista tras trabajar casi 30 años en un famoso canal La radio despide a una voz que marcó casi tres décadas de historia en una de sus emisoras más importantes. Agregar C5N en









Compañeros, oyentes y figuras políticas se sumaron a las condolencias en las redes sociales. Getty Images

El mundo del periodismo y la radio española perdió a Sergio Corral, jefe de Informativos de COPE Burgos y una de las voces más reconocidas de la emisora durante los últimos 26 años. El comunicador falleció a los 49 años luego de batallar durante más de dos años y medio contra una enfermedad que lo había alejado de los micrófonos.

La noticia fue confirmada el lunes 22 de junio por la propia cadena a través de sus redes sociales, donde también expresaron sus condolencias a la familia. Las muestras de pésame no tardaron en multiplicarse entre colegas, figuras políticas y oyentes que lo habían seguido durante décadas en la radio.

Entre los primeros en despedirlo estuvo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien publicó en su cuenta de X: "Siento profundamente el fallecimiento de Sergio Corral, una voz imprescindible de Burgos y de la radio. Todo mi cariño para su mujer, Mariluz, sus hijas, familia y compañeros de profesión, especialmente de @COPEBurgos".

Redes sociales Quién era Sergio Corral, el periodista que murió y generó conmoción Sergio Corral era natural de Tudela, Navarra, aunque desarrolló toda su carrera profesional en Burgos, ciudad española donde construyó su trayectoria y dejó una marca importante en la radio local. Durante 26 años fue parte de la plantilla de COPE Burgos, donde se desempeñó como jefe de Informativos y se convirtió en una de las voces más identificadas de la emisora.

Estaba casado y era padre de dos hijas. Más allá de su labor informativa diaria, Corral fue durante años una presencia habitual en la vida cultural y deportiva de la ciudad, ya que participó como orador, presentaciones y en retransmisiones de numerosas pruebas deportivas de la Diputación Provincial, fue voz indiscutible del ciclismo regional y de la Vuelta a Burgos, y presentó durante años los actos tradicionales de las Fiestas de San Pedro y San Pablo y la entrega de los reconocimientos de esa ciudad.

Su muerte dejó un profundo impacto en el ámbito periodístico, político y social de la región, con mensajes de despedida que llegaron desde compañeros de profesión, representantes de las administraciones locales y ciudadanos que lo habían seguido a lo largo de su extensa trayectoria radial.