Profundo dolor: murió de forma inesperada el nieto de una reconocida actriz de telenovelas

El joven de 25 años soñaba con convertirse en una estrella del rock, era cantante y tenía una banda. Tanto su abuela, como su madre hablaron por primera vez de su fallecimiento en los últimos días en redes sociales. "Ha sido realmente doloroso", expresó.

La actriz de telenovelas mexicana Roxana Chávez habló por primera vez en redes tras la repentina muerte de su nieto de 25 años, Emiliano Rendón. En su cuenta oficial de Instagram compartió un video donde contó por qué tardó en pronunciarse sobre el fallecimiento: “ Ha sido doloroso ”.

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“Muchos fans me han estado preguntando y han escuchados rumores que me ha pasado una enorme tragedia” , comenzó hablando en el video Roxana Chávez, donde brindó una explicación a sus seguidores.

Chávez es reconocida en la televisión mexicana por participar en telenovelas como “Chespirito”, “Agujetas de color rosa”, “Más sabe el diablo”, “Prófugas del destino”, y “El Señor de los Cielos”, entre otras producciones.

“ Yo no había querido dar declaraciones porque lo que me gusta siempre es hablar de lo bonito , de lo bueno, de la alegría, pero esta ocasión nos tocó perder a uno de nuestros seres más queridos en nuestra familia . Ha sido realmente doloroso, es un proceso muy difícil a pensar de que sabemos que la muerte existe, pero la pérdida física de alguien es realmente fuerte”, añadió.

“Perdí a mi nieto Emiliano, un chavo espectacular, de 25 años, trabajador, estudioso, buen hijo, buen hermano, nieto, lindo, de esos seres de lz que no deberían irse nunca”, sentenció.

Tras el funeral, al que asistió mucha gente que amaba a Emiliano y con quienes compartió su corta vida, Roxana señaló “me quedo con eso, con todo el amor que este precioso niño pudo despertar en la gente, tantas lecciones que nos dio a todos, porque era un ser que se entregaba al mil por ciento”.

¿Quién era Emiliano Rendón, nieto de Roxana Chávez?

Según redes sociales y medios de México informaron que el joven tenía 25 años y mantenía una vida activa posteando contenido, imágenes y videos con su banda The Countess.

Hijo de Rox Anne, una de las hijas de Roxana Chávez, quien escribió en redes también la noticia para sus seguidores: “Mi hijo mayor, Emiliano, de 25 años, falleció. Estamos atravesando un momento absolutamente desgarrador. Su papá, sus hermanos y yo estamos intentando sostener que simplemente no tiene palabras”.