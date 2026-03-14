¿Hubo una infidelidad de por medio? Qué pareja famosa por la TV se separó La panelista estrella no se guardó nada y lanzó declaraciones explosivas que apuntan directamente a la posible traición anunciada recientemente. + Seguir en







Yanina Latorre habló públicamente sobre posibles infidelidades en una pareja que se separó recientemente Captura de video

La separación de Luana Fernández se transformó en uno de los momentos más polémicos de la presente edición de Gran Hermano en este 2026.

El enfrentamiento cara a cara con su exnovio, Lucas, derivó en graves acusaciones de infidelidad contra la participante en horario central.

La familia de Luana expresó una profunda indignación y sostiene que la producción del programa permitió una exposición desmedida de la vida privada.

Yanina Latorre reveló que el entorno de la joven está evaluando recurrir a la justicia por el daño a la imagen de la concursante. En marzo de 2026, la calma en el mundo del espectáculo se vio interrumpida por la confirmación de la ruptura entre la reconocida figura televisiva Luana Fernández y su ahora expareja. Tras varias semanas de intensos rumores y una notable ausencia de contenido compartido en sus redes sociales, la noticia finalmente salió a la luz.

Los detalles de la separación han comenzado a filtrarse a través de fuentes cercanas al entorno de la pareja, sugiriendo que la decisión habría sido el resultado de una crisis profunda. Todo parece indicar que el romance terminó de la peor manera y, como no podía ser de otra forma, Yanina Latorre fue la encargada de encender el ventilador.

Cuál fue la famosa pareja que se separó -Luana Fernandez y ex El reality show Gran Hermano se ha consolidado como el programa líder de la televisión actual, pero no sin antes enfrentar una serie de polémicas que han sacudido a la opinión pública.

Tras la expulsión de una participante por comportamientos racistas, el foco se trasladó a la dramática ruptura de Luana Fernández, quien protagonizó un tenso cruce frente a las cámaras con su ahora exnovio, Lucas. Aunque la joven decidió poner fin a la relación en vivo, el encuentro tomó un giro inesperado cuando él la acusó públicamente de haberle sido infiel de manera reiterada, una revelación que Luana no previó y que generó un clima de máxima tensión en el programa.

Ante este escenario, la familia de la concursante manifestó su total repudio por la forma en que se manejó la situación, calificándola como una emboscada mediática innecesaria. La periodista Yanina Latorre se convirtió en la portavoz de este malestar, revelando que el entorno íntimo de Luana analiza tomar medidas legales tras lo que consideran un "golpe bajo".

Según los testimonios citados por la panelista, la joven esperaba un reencuentro de otra naturaleza y la familia sostiene que un asunto de índole privada nunca debió haber sido expuesto de esa manera en un programa de entretenimiento, exigiendo respeto por la privacidad de la participante.